看立院衝突 陳儀深：藍綠合作美事 多有衝撞有退讓

國史館上半年新書發表暨座談會，國史館館長陳儀深。（記者陳逸寬攝）

2024/05/18 19:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕國史館今日下午舉行新書發表暨座談會，針對昨日朝野立委爆發嚴重衝突，國史館長陳儀深從台灣民主歷程角度剖析，從李登輝副總統繼任為總統以來的改革過程看，藍綠政黨也有很多合作完成的美事，包括資深民代的退職、國會全面改選、總統直選、九七修憲等等所確立的憲政體制，大多是「絕對多數」才能完成的，無法說是100％誰的功勞，而是一個有衝撞有退讓、很像是雙人舞的過程。

國史館今新書發表，包括《海外台灣人運動訪談錄》、《義光教會相關人物訪談錄》、《美國國家安全與對臺政策檔案選譯（3）、（4）》、以及《國家、政黨與歷史：國史館在臺灣》等4冊。遠景基金會董事長陳唐山、長老教會陳福住牧師、陳宇全牧師、鄭英兒牧師、王銘澤牧師、李勝雄長老，台獨聯盟主席陳南天、彭明敏基金會董事楊黃美幸、監察委員田秋堇、前台南市長許添財等與會。

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陳儀深說，台灣的民主化乃至經濟、社會、科技、文化各方面的進步，是許多因素、許多人的努力才有的成果，國史館只不過是這個過程中的一根小螺絲釘。從歷史的眼光來看，雖然有過去威權時代以來的壓迫與反抗、甚至鬥爭與犧牲，但是至少從李登輝副總統繼任為總統以來的改革過程看，藍綠政黨也有很多合作完成的美事，包括資深民代的退職、國會全面改選、總統直選、九七修憲等等所確立的憲政體制，大多是「絕對多數」才能完成的，無法說是100％ 誰的功勞，而是一個有衝撞有退讓、很像是雙人舞的過程。

陳儀深提到，最近以來尤其是這兩天立法院的亂象，知道很多國人都憂心忡忡，但我們相信民主的危機應該有民主的機制來解除，除了外部的敵人，國內應該沒有人故意把社會弄亂、沒有人故意摧毀台灣得來不易的民主；換句話說，閱讀歷史、回顧過去，看正面也要看反面、看反面也要看正面，我們現在特別需要籲請藍綠雙方的領導階層回頭看看，藍綠雙方過去曾經共同完成了哪些重要的事，過去的合作是如何達成的？而不是只看到互相指責、互相破壞的一面。這是我們今天一群關心歷史、疼愛台灣的人聚集在這裡，藉著新書發表會所表達的微弱呼聲。

國史館今日指出，為落實「開放政府」、促進「轉型正義」的時代使命，持續挖掘、整理出版相關史料，近年陸續編纂出版「戰後臺灣政治案件史料彙編」，已達26 案共計68 冊，可以說是政府推動轉型正義工程的一項重要成績。今日發表的《海外台灣人運動訪談錄》及《義光教會相關人物訪談錄》，則是以海內外台灣人追求人權與自由民主為主題的口述歷史，期能喚起國人對這段歷史的回顧及省思。此次出版的《美國國家安全與對臺政策檔案選譯（3）、（4）》，選錄從尼克森到雷根兩位總統時期美國國家安全會議的重要決策檔案，有助於理解今日台美關係的由來。

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