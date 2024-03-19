美國退伍軍人協會：百分百支持台灣 未來也將如此

總統蔡英文今接見「美國退伍軍人協會克拉克（William Clark）總會長」，感謝該協會長期以來對台灣的堅定支持。（總統府提供）

2024/03/19 17:10

〔記者陳昀／台北報導〕總統蔡英文今接見「美國退伍軍人協會克拉克（William Clark）總會長」，感謝該協會長期以來對台灣的堅定支持。我國退輔會和美國退伍軍人協會都致力提升退伍軍人全方位的服務及照顧。她期盼，台美雙方有進一步的合作交流，共同促進退伍軍人的福祉，該協會也能持續替台灣發聲，壯大全球民主陣營的力量。克拉克表示，該協會多年來百分之百支持台灣，未來也將如此。

蔡英文表示，歡迎克拉克總會長首次訪問台灣，象徵我們和美國多元的合作關係，也代表著我們對退伍軍人的重視，感謝美國退伍軍人協會邀請台灣的退輔會出席該協會年會、發表致詞，更多次在年會上通過決議文，表達對台灣堅定的支持。蔡也感謝美國退伍軍人協會長期對台灣的支持，並請克拉克總會長共同促進退伍軍人福祉、持續替台灣發聲，壯大全球民主陣營的力量。

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蔡英文指出，美國退伍軍人協會提供退伍軍人全方位的服務和照顧，台灣的退輔會也致力提升退伍軍人的就業競爭力，並強化榮民醫療服務的品質，台灣各地的榮總醫院都積極發展智慧醫療、推動遠距會診，讓榮民就醫更便利。

她說，台北榮總更獲選為美國新聞週刊「2024全球最佳醫院」之一，去年啟用全台第一座重粒子中心後，有越來越多國際醫院和北榮簽訂合作協議，克拉克此行將參訪北榮，期待台美雙方在醫療科技方面有更進一步的合作交流，提供現役和退伍軍人更完善的醫療及長照服務。

克拉克致詞表示，很榮幸以美國退伍軍人協會總會長的身分受邀來台，他加入美國退伍軍人協會已28年，該協會多年來百分之百支持台灣，未來也將如此，他曾在一個委員會工作長達10年，規劃邀請台灣的單位參加協會的年會；此次受邀來台，情況正好相反，他要對受到的款待表達感謝。

克拉克指出，台灣與美國同樣重視退伍軍人，都希望能提供完整的支持及應得的福利，並通過對他們有利的法律；美國退伍軍人協會很樂意提供台灣這方面的建議及幫助，他非常期待今年8月美國退伍軍人協會舉辦年會時，可以看到台灣的代表。

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