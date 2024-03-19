藍白合？ 侯友宜行動治理座談板橋場 赫見黃國昌列席

新北市長侯友宜啟動新北市29行政區行動治理座談會，今（19）日在板橋區舉行行動治理，席間赫見民眾黨籍立委黃國昌列席。（記者黃子暘攝）

2024/03/19 16:48

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜啟動新北市29行政區行動治理座談會，今（19）日在板橋區舉行，席間赫見民眾黨籍立委黃國昌列席，黃國昌受訪回應，民眾黨主席柯文哲分配給他的責任區在新北市，他想聽聽基層里長與民眾的心聲，因此前兩天聯繫侯友宜詢問是否方便出席，「市長也展現一定風度、高度」同意他出席，在民生議題上，中央、地方不分黨派合作是好事。

黃國昌：我直接跟市長聯繫

黃國昌表示，侯友宜非常認真、用心在各區舉辦行動治理，跟基層里長直接互動；黃國昌說，若立法院時間允許的話，他希望能多多參與，今天來主要是想聽聽板橋在地里長反映最基層民眾心聲，也將成為他在國會推動法案與政策的重要參考。

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至於是聯繫侯友宜幕僚或侯友宜本人？黃國昌指出，「我直接跟市長聯繫」，請教侯是否方便讓他出席傾聽基層里長心聲，侯友宜作為新北市民的大家長，也展現出一定的風度、高度，感謝侯友宜答應讓他出席，他也向侯友宜表達，若新北市政有需要幫忙之處，他在國會一定義不容辭、全力以赴。

黃國昌認為，在城市治理上應是不分黨派，在民眾關切的民生議題上，中央、地方不分黨派來合作，是件好事。

黃國昌指出，「我直接跟市長聯繫」，請教侯是否方便讓他出席傾聽基層里長心聲。（記者黃子暘攝）

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