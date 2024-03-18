涉外人士：呼籲台灣元首登太平島 恐唯北京當局會肯定

中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，藍營多次喊話要總統蔡英文卸任前親登太平島，涉外人士表示，讓國家元首站上高風險第一線，令人不可思議。（資料照）

2024/03/18 17:42

〔記者陳昀／台北報導〕中共解放軍高度關注我太平島周邊情勢，國民黨立委多次喊話要總統蔡英文卸任前親登太平島，用行動捍衛國土主權，展現寸土不讓的決心。涉外人士表示，太平島主權屬於我國無庸置疑，目前唯一會對呼籲台灣元首登島表達正面肯定的，恐怕只有北京當局，會呼應主張的人可能對議題陌生，或恐有其他目的，讓國家元首站上高風險第一線，令人不可思議。

涉外人士表示，太平島主權屬於中華民國，我國對太平島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，毋庸置疑。然而，對國際事務與區域情勢有基本認識的人都會理解，正當北京在南海不斷單邊的升高區域情勢下，任何聲索國都不會有人主張透過國家元首的前往，跟著升高區域情勢，也從未聽聞有任何友盟國家在此刻進行這樣的規劃。

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這位人士強調，作為區域負責任的一員，台灣持續與友盟國家協力穩定區域現狀，參與升高區域情勢的作為，只會讓北京得利。

涉外人士指出，目前唯一會呼籲台灣元首登島、並對此表達正面肯定的，恐怕只有北京當局。面對國內在野黨紛紛呼籲總統應該登島，該人士也表示，會有此主張的人可能對此議題陌生，或者恐怕有其他目的，讓自己國家元首站上高風險第一線的說法，令人覺得不可思議。

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