北市2起黑戶寶寶疑受虐案 監院籲政院跨部會研擬對策

監察院。（資料照）

2024/03/18 16:19

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市近日發生2起非本國籍兒少被通報疑似重大兒虐事件，孩子的母親都是外籍移工，再度引發外界關注「黑戶寶寶」的成長問題。監委王幼玲、王美玉表示，這2起事件凸顯「黑戶寶寶」在台托育照顧及就醫問題仍未獲得改善；監察院呼籲行政院正視此項問題的嚴重性，透過跨部會合作研謀對策、徹底解決。

根據統計資料顯示，自2020年1月1日至2023年9月30日，生母為失聯移工的非本國籍新生兒共有1349人，這還不包括生母隱匿在自宅生產，而未被醫療院所通報的黑數。而根據《兒童權利公約》規定，外籍移工在台灣生下的孩子，應與其他兒童享有相同的醫療、社福和教育資源，以獲得妥善的照顧。

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2位監委指出，近日發生2起疑似重大兒虐事件，再次讓「黑戶寶寶」在台受照顧、醫療等人權議題，浮上檯面，顯然這些問題仍然沒有獲得改善。

2位監委表示，2018年間，發生多起外籍移工所生子女「黑戶寶寶」滯留在台的受照顧權益問題，如：「1名父母皆為外籍移工的男嬰，疑似遭受外籍保母虐待致死」，凸顯這類孩子因為欠缺「合法」身分，難以獲得托育照顧、醫療、社福等相關資源。2位監委於2018年12月立案自動調查，翌年11月提出調查報告。

報告指出，非本國籍新生兒通報案件及未合法取得居留證人數有增無減，再加上移工自行生產而未經醫療院所出生通報的黑數，實際人數遠超過官方數據，此情形不但違背聯合國「兒童權利公約」及我國「兒童及少年力與權益保障法」相關規定，也益見政府對於這類兒少基本人權的維護改善緩不濟急，因此糾正行政院。

2位監委也提及，2022年間，他們在調查有關農業缺工與農業移工案時，深入山區、農村訪談失聯移工，發現失聯移工成了農業補充人力的主要方式，這批失聯移工落腳在山裡、農村，填補了龐大的勞動力缺口，也組成家庭、孕育下一代。

但，2位監委說，這些「黑戶寶寶」跟著父母在工寮、果園山區過著躲躲藏藏的生活，也因為父母的非法身分，欠缺托育照顧與教育，更令人擔憂的是醫療人權問題，因為非法居留身分甚至不存在出生通報紀錄中，沒有健保卡，1次就醫費用就要700元，接種疫苗也要自費，遭遇重病或有身心障礙議題，有辦法得到醫療資源嗎？

2022年12月間，監委巡察行政院時，王美玉代表監院內政及族群委員會發言，期待行政院正視失聯移工已與我國農業等形成的共生關係，國家不僅需要重視他們在台的困境，他們在台灣生育的「黑戶寶寶」，也應受到「兒童權利公約」的保障，當時也獲時任行政院長蘇貞昌允諾，將要求政務委員羅秉成組成跨部會小組與國家人權委員會合作，從人權的角度澈底解決。

2位監委表示，政府不應坐視女性移工於懷孕或生產後逃逸，或無能照顧子女等情事，以及「黑戶寶寶」面臨的就醫困境，此均影響到兒童人權，他們仍將持續監督政府相關機關，持續關注對外籍移工子女受照顧的權益，促進外籍移工及其子女的人權維護。

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