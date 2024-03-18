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立院經委會考察台中農業建設 市府提10案爭取中央2.7億元補助

立法院經濟委員會考察台中市農業建設，中市農業局提供10案爭取中央2.7億元補助。（楊瓊瓔提供）

立法院經濟委員會考察台中市農業建設，中市農業局提供10案爭取中央2.7億元補助。（楊瓊瓔提供）

2024/03/18 15:03

〔記者歐素美／台中報導〕立法院經濟委員會今天南下考察台中市農業建設，台中市農業局共提出10個補助案及3個法規案，爭取中央補助2.7億元經費，包括香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等；農業部代理部長陳駿季允諾原則支持，在經費上也會全力補助。

立法院經濟委員會18日考察台中地區農業建設概況，召委楊瓊瓔、農業部代理部長陳駿季及畜牧司、動保司、輔導司、永續司、農糧署、農村水保署、農試所均出席在陽明市政大樓召開的會議。

台中市農業局長張敬昌在現場共提出10個補助案，總經費約2.7億元，爭取中央補助，包括香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、推動智慧農業、農業淨零排放、大安區肉品市場擴建、休閒農業輔導、肉品冷鏈物流及分切供應中心、農富市集、建構友善動物保護、公設用地設置寵物專區等；另有3項法規修改建議，懇請農業部中央協助修法或函釋。

農業局也表達農友反應，如興建農舍資格需積極耕種，但2年「4選3」，休耕採用綠肥被視為「不積極」，盼農業部函釋適度鬆綁，還有施作道路、水路不計入興建農舍用地面積；特定農業區殯葬用地得設置寵物生命紀念設施等，希望農業部研解套。

農業部代理部長陳駿季表示，針對香菇產業建設發展計畫、建構安全農產品高效管理、大安區肉品市場擴建及冷鏈中心、農富市集等經費，會全力支持補助，至於其他提案也都原則支持，但計畫內容須更具體、更詳實。

台中市副市長鄭照新表示，感謝立法院經濟委員會楊瓊瓔召委關心台中市農業發展，也感謝陳駿季代理部長及相關單位到台中市府考察協助推動農業發展，台中市政府提出農業實際需求，針對計畫細項不足部分，會配合中央指導進一步修正、精緻化；楊瓊瓔則感謝農業部允諾在經費及法規上全力協助，攜手推動大台中農業發展。

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