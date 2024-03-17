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中國海警連闖金門水域 美：北京施壓台欲改變現狀

中國海警船連日闖入金門禁限制水域，圖為舷號2203的中國海警船。（記者邱俊福翻攝）

中國海警船連日闖入金門禁限制水域，圖為舷號2203的中國海警船。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/17 08:03

〔中央社〕中國海警船連續2天航入金門禁限制水域。美國國務院今天對此表示，北京在台灣海峽持續的挑釁行動並對台施壓，表明其試圖單方面改變現狀；美方期盼兩岸分歧能以和平、無涉脅迫、且雙方都能接受的方式解決。

中國4艘海警船台北時間15日航入金門禁限制水域，台灣海巡署隔天指出，中國海警14608、2202、2203、14604再度編隊，並於上午8時54分航入相同水域。

對於中國24小時內兩度以非軍事手段擾台，一名國務院發言人以背景說明的方式回覆中央社表示，已留意到相關報導，並再次敦促各方保持克制，勿單方面改變現狀。

這名發言人說，「維護台海和平穩定與我們的一貫利益相符，這對區域及全球安全與繁榮至關重要」，北京在台海持續性的挑釁行動以及對台灣施加壓力，表明其單方面試圖改變現狀，而數十年來，這種現狀一直維護著全球的和平穩定。

中國一艘載乘4人快艇於台北時間2月14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還後，中國海警宣布在金廈海域展開常態化執法巡查。

中國國台辦對此表示堅決支持，並稱「台灣是中國的一部分，大陸海警部門在金門附近海域開展執法巡查，是維護相關海域作業秩序的正當之舉」。

金門海巡隊16日發現中國海警船14608進入我方禁限制水域。（海巡署提供）

金門海巡隊16日發現中國海警船14608進入我方禁限制水域。（海巡署提供）

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