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展望2024年兩岸關係 國台辦：堅持和平統一、一國兩制方針

展望2024年兩岸關係，中國國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會表示，新的一年，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持九二共識、反對台獨。（資料照）

展望2024年兩岸關係，中國國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會表示，新的一年，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持九二共識、反對台獨。（資料照）

2024/01/17 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕展望2024年兩岸關係，中國國台辦發言人陳斌華今日於今年首場例行記者會表示，新的一年，將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持九二共識、反對台獨，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

2024年台灣總統大選剛落幕，選舉結果將對兩岸關係產生何種影響？陳斌華指出，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。

陳斌華聲稱，中方將毫不動搖堅持體現「一個中國原則的九二共識」，堅定不移反對台獨、維護和平、深化融合、推進統一。

今年與台灣政黨的交流有何規劃？陳斌華回應，新的一年，將在堅持九二共識、反對台獨政治基礎上，同台灣有關政黨、團體和代表性人士鞏固深化互信，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

對於國台辦稱台灣選舉結果非主流民意，將推進祖國統一。陸委會日前呼籲中共尊重台灣民主選舉結果、理性面對兩岸新局。

陸委會表示，中共當局應務實面對，完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局，放棄威權、僵化的政治思維，停止對台脅迫施壓，以開放的態度推動健康有序的兩岸交流，不設前提與我方進行溝通對話，共同為兩岸良性互動與區域和平穩定創造有利條件。

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