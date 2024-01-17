原來沒穿褲子的只有柯文哲！林濁水酸：天天流暢說謊世界第一

柯文哲發文稱，「民眾黨的『全市話』封關民調其實與結果非常接近，但因必須『加計手機』後的數字，才會正確，所以出問題」。對此，林濁水酸「原來他不是做弊才出問題，是為了努力做對的事所以加了權，數據才變錯」。（資料照）

2024/01/17 08:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統與立委選舉落幕，民眾黨主席柯文哲以得票率第3名落選，針對其選前曾放話質疑媒體做假民調，昨又發文稱民眾黨的封關民調其實與結果非常接近，前立委林濁水發文質疑「現在大家發現原來沒有穿褲子的人只有柯」，並酸「原來他不是做弊才出問題，是為了努力做對的事所以加了權，數據才變錯」。

2024總統大選於上週落幕，選前柯曾放話「我選後再來一個一個對！到時候就知道，誰是在做假民調？」但選後外界比對民調發現，民眾黨的內參民調與實際得票率相差極大，因此近日網友也頻頻到柯的臉書留言嘲諷「潮水退了，阿北你沒穿褲子」。

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針對民調爭議，柯文哲昨於臉書發文稱，「以封關民調來看，大多數的民調都把我的支持度壓低。而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應」、「『全市話』封關民調其實與結果非常接近」，「必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於『現實』，就要看『#投票率高低』」，認為「投票率僅七成一，使結果不如預期」。

林濁水今晨則發文指出，「柯文哲選舉時罵遍了所有的民調，說到時侯看誰沒穿褲子。現在大家發現原來沒有穿褲子的人只有一個，他姓柯。」

針對柯文哲稱「民眾黨的『全市話』封關民調其實與結果非常接近，但因必須『加計手機』後的數字，才會正確，所以出問題」，林濁水則說，「原來他不是做弊才出問題，是為了努力做對的事所以加了權，數據才變錯，如果他隨波逐流跟人家一樣做錯的事，不加權他就會對了，所以他還是有穿褲子」。

針對柯文哲說，如果加權要年輕族群投票率愈高，才會準，可惜不高，林濁水也指出「但是所有人不是看到年輕人很踴躍投票，而且都投柯P？反而年紀大不喜歡柯P投票率比以前低得多，這不是對柯雙倍有利？」

林濁水在文末也酸「要說柯P人格特質是什麼？157固然稀罕，台灣也沒幾個，但還不是他最傑出的。天天說謊，流暢得不得了肯定才是世界第一」。

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