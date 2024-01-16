對總統交接工作充滿信心 賴清德：承接3項資產打造更好的台灣

賴清德今天發文說，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了3項資產，盼帶領人民走向更好的路、打造更好的台灣。（資料照）

2024/01/16 21:23

〔記者陳政宇／台北報導〕2024大選落幕，民進黨總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴昨天會見美國跨黨派資深代表團。賴清德今（16）日發文說，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了3項資產，盼帶領人民走向更好的路、打造更好的台灣，包括台灣多元、理性、活潑的民主；美國對台灣的堅定支持；總統蔡英文8年來領導國家的各項成就。

賴清德在臉書發文說，他昨天和蕭美琴一同接見美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）、前副國務卿史坦柏格（James B. Steinberg）、以及美國在台協會（AIT）羅森柏格（Laura Rosenberger）主席組成的台美跨黨派前資深官員代表團；他要誠摯歡迎3位美方代表專程來台，更深深感謝美國友人們的祝福。

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賴清德回顧，過去8年，在蔡英文和全國人民共同打拚下，他對接下來的交接工作充滿信心，因為他承接了相當多資產。第一項資產，是台灣多元、理性、活潑的民主；從黑暗的威權專制時代走到今日，人民能夠成熟、理性地完成選舉，他對台灣民主深具信心。未來，他將在台灣人民用選票所決定的架構下，領導一個有能力的政府，以及有效率的制衡力量，帶領台灣人民走向更好的路。

第二項資產，賴清德說，是美國對台灣的堅定支持。若沒有美國的支持，台灣沒有辦法這麼順利地從專制走向民主；經貿及產業的發展也不會如此蓬勃、堅韌；兩岸關係不會如此穩定、平衡。他非常珍惜這樣堅若磐石的關係。未來的台灣，也會持續扮演區域值得信賴的夥伴。

至於第三項資產，賴清德說，是蔡英文8年來領導國家的各項成就。未來他和蕭美琴，會在蔡總統的基礎上，持續建立與美國的各項合作，並在區域和平穩定上持續貢獻，同時展現台灣經濟的活力與韌性。

賴清德強調，這段期間，我們仍會全力推動國政，為奠定更穩固的執政基礎，帶領人民走向更好的路、打造更好的台灣。

美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的跨黨派資深代表團，昨前往民進黨中央黨部向賴清德、蕭美琴致賀，也恭賀台灣人民再次完成一場民主選舉。（民進黨提供）

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