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大選後遷籍人口倍增 台中戶所：怕影響投票、非幽靈戶

選後第一個上班日，湧入烏日戶政事務所辦戶籍遷入民眾倍增。（記者黃旭磊攝）

選後第一個上班日，湧入烏日戶政事務所辦戶籍遷入民眾倍增。（記者黃旭磊攝）

2024/01/16 17:41

首次上稿17:29
更新時間17:41

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中烏日區為台灣中部唯一高鐵、台鐵及台中捷運，三鐵共構匯聚行政區，本週一（15日）2024總統及立委投票後，遷入戶籍民眾倍增；烏日戶所表示，民眾擔心選前遷籍不能投票，選後才辦遷入沒有特殊目的，由於買新成屋多，不少人拿買賣契約來辦理。

第16屆總統、副總統及第11屆立委選舉上週六（13日）落幕，部分台中市戶政事務所於週一開始出現人潮，烏日區戶政事務所從週一上午起就人潮滿滿，不少人在選前買賣房屋，選後才辦理遷籍就怕影響投票權益，也有民眾還沒拿到房屋所有權狀，憑買賣契約辦理遷入「一看就知道是剛買房。」

根據統計，投票前週一（8日）有22名民眾辦理遷入戶籍，本週一（15日）倍增到60人。

戶所表示，今天週二（16日）人潮恢復正常，至於週一較多人排隊可能受選舉影響，民眾擔心換領身分證影響投票，選後才來遷戶口。

當地房仲等相關人員透露，烏日區人口於去年選前11月突破8萬大關，烏日高鐵特區及高鐵娛樂購物城開發案帶動全區經濟，持續吸引人口移入，而買家為辦理自用住宅減免稅務，既使設籍外縣市仍須將直系親屬或配偶遷入，避免遭到課徵高額空屋稅。

至於鄰近龍井及大肚區可能由於新建案較少，本週並未發生遷徙戶籍爆量情形；地方人士表示，里長選舉「異常遷入」比較容易影響結果，像總統、立委這種大選通常不會。

烏日區長林崇懿說，烏日成為民眾遷入主要熱區，主因不外乎交通便利及多項大型建設進駐帶動發展，成為民眾移居強烈誘因。

台中市民政局統計，全市人口突破284萬，市長盧秀燕秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」精神，推動烏日成為全市唯一擁有三鐵共構行政區，包括烏日綜合社會福利館，及推動中的烏日全民運動館及新榮和段社會住宅，另包括烏日高鐵特區、前竹、九德及高鐵娛樂購物城開發案都將帶動全區經濟。

烏日戶政事務所今天人潮恢復正常。（記者黃旭磊攝）

烏日戶政事務所今天人潮恢復正常。（記者黃旭磊攝）

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