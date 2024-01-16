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國會藍白不合作沒意義！ 趙少康：副院長給他們、召委多給幾個

中廣前董事長趙少康今日表示，藍白應該在國會中合作，國民黨是大黨不要賭氣，不妨對民眾黨好一點。（資料照）

中廣前董事長趙少康今日表示，藍白應該在國會中合作，國民黨是大黨不要賭氣，不妨對民眾黨好一點。（資料照）

2024/01/16 16:27

〔記者林哲遠／台北報導〕大選結束迎來藍綠白3黨不過半，民眾黨也成為正副院長中的關鍵少數。國民黨基隆市長謝國樑今早直言，現階段叫國民黨為了8張票去迎合民眾黨形同另一種「政治分贓」。昨日首先拋出合作意願的中廣前董事長趙少康稍早受訪時則認為，若不合作就沒意義了，不妨對民眾黨好一點，副院長給他們，召委也多給他們幾個。

趙少康表示，民眾黨發表聲明，黨中央應該要立刻回應，「我剛剛看到了回應，但其實慢了點，我當黨員愛講就講，主要也不是講給黨中央聽的，是講給社會聽的，若社會覺得認同，黨中央就有壓力。」

媒體追問，會不會覺得民眾黨在左右搖擺，換取政治利益？趙少康表示，民眾黨是個獨立政黨，有他的自主性，小黨當然希望左右逢源，自己如果是小黨，當然也想爭取最大利益，就像台灣在中美間一樣。在野聯合是民主常態，他在選前就說過該藍白合，不然就失敗。

「我選前，不就說賴清德40%、侯35%、柯25%，開票開出來就差不多這樣！」趙少康強調，立法院藍白要合作，若不合作就沒意義了，國民黨是大黨不要賭氣，不妨對民眾黨好一點，副院長給他們，召委多給他們幾個。

趙少康認為，大黨不要讓小黨抱怨，斤斤計較怎麼合作，在野在立院主導才最重要。

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