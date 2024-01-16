2027中國可犯台？ 羅森伯格：美重申確保台灣有充足自衛能力

美國在台協會主席羅森伯格今舉行媒體座談。（記者楊堯茹攝）

2024/01/16 13:25

〔記者楊堯茹／台北報導〕台灣大選於13日圓滿完成，由民進黨總統候選人賴清德以558萬票當選，胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）日前指出，這選舉結果預示中共對台施壓將越發明目張膽。美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）強調，美方正充分利用美國國會授權的所有工具，「達到協助台灣維持充足自衛能力的長期承諾」。

美國前國家安全顧問海德利（Stephen Hadley）及前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）組成的跨黨派資深代表團14日抵台，一同隨行的羅森伯格今（16日）舉行媒體座談。

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媒體問及，台灣新任政府將跨越2027年，外界普遍認為，中國國家主席習近平將於2027年獲得武力侵台的足夠能力，美方有無對台進一步的軍援計畫。

羅森伯格：美國對台灣承諾仍然堅若磐石

羅森伯格指出，美方資深代表團與賴清德見面時，針對關鍵政策緊密合作的延續性進行討論，這包括維持台海現狀、國防議題、台美經貿關係及人民之間的關係；她強調，美國對台灣的承諾仍然堅若磐石。

她表示，美方重申再重申，將確保台灣能夠維持足夠的自我防衛能力，這是美方的長期承諾，也正充分利用美國國會所授權的所有工具，達到這項目標。

羅森伯格強調，她早在台灣選前就表明，台灣及台海和平穩定對美國有深刻且持久的利益，不論選舉結果為何，美國對台政策不會因為新執政團隊上台就有所改變，美國支持與台灣維持堅實的夥伴關係，這在過去數十年來，橫跨美台歷屆政府都始終如一，而這也符合美方的一中政策。

對於台灣近期潛艦國造、國機國造、恢復一年義務役及提高國防預算等舉措，羅森伯格則表示，台灣近期所進行的國防改革是很重要的一步，希望台灣能延續強化台灣國防能力所下的努力。

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