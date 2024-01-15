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基隆6人選立委僅3人可領回保證金20萬 林沛祥選舉補助款最高

基隆立委選舉落幕，代表國民黨參選的立委當選人林沛祥（左三）、敗選的民進黨鄭文婷（右二）及無黨籍的王醒之（左二）3人，不僅可以拿回保證金20萬元，皆能領取1票30元的選舉補助款。其中，林沛祥獲得了91986票，將可獲得275萬9580元。 （資料照）

基隆立委選舉落幕，代表國民黨參選的立委當選人林沛祥（左三）、敗選的民進黨鄭文婷（右二）及無黨籍的王醒之（左二）3人，不僅可以拿回保證金20萬元，皆能領取1票30元的選舉補助款。其中，林沛祥獲得了91986票，將可獲得275萬9580元。 （資料照）

2024/01/15 21:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024立法委員選舉落幕，依現行《公職人員選舉罷免法》第32條規定，基隆市立委選舉的6名候選人中，有3人的保證金沒入國庫；代表國民黨參選的立委當選人林沛祥、敗選的民進黨鄭文婷及無黨籍的王醒之3人，不僅可以拿回保證金20萬元，皆能領取1票30元的選舉補助款。其中，林沛祥獲得了91986票，將可獲得275萬9580元。

依《選罷法》規定，登記為區域候選人時，應繳納保證金，目前立委的保證金為新台幣20萬元。這筆保證金將在中選會公布當選人名單後30日內，退還給候選人。但如果候選人得票未超過應選人數除選舉人數後商數的10％，則保證金將不予退還。以基隆市這次立委選舉，候選人所獲得的票數若低於30393票，保證金就不退還。

根據中央選舉委員會公布的資料顯示，超過30393票的候選人僅有林沛祥、鄭文婷及王醒之。因此，包括小民參政歐巴桑聯盟的謝海菁、家庭基本收入黨的邱紹祐以及無黨籍的黃傑陽，立委選舉保證金20萬元無法拿回。

另外，依《選罷法》第43條規定，得票數在當選票數1/3以上，還可獲得每票30元的選舉補助款。依這項規定，民進黨鄭文婷將獲得209萬2230元，無黨籍的王醒之也超過了門檻，可獲得111萬7800元的選舉補助款。

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