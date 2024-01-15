大選前遭受網攻暴增624％、年增3370％ 專家直指中國搞鬼！

跨國科技網路安全公司CloudFlare上週發布報告指出，台灣2023年第四季遭受網攻相較2022年同一季度增加624%。（法新社）

2024/01/15 23:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統暨立委大選已於13日圓滿結束，選前有關中國頻繁介選的消息受到國際關注，跨國科技企業CloudFlare上週公布一份報告就指出，台灣在選前遭遇網路攻擊的次數，相較2022年同一季度同比增加624%、年增3370%！

總部位於美國舊金山的跨國科技網路安全公司CloudFlare，本月9日發布「2023年第四季度DDoS威脅報告」。所謂DDoS（阻斷服務攻擊），是一種網路攻擊手法，目的在於使目標電腦的網路或系統資源耗盡，使服務暫時中斷或停止，導致使用者無法正常訪問。CloudFlare表示，用通俗一點的比喻就是塞車，駕駛因為交通堵塞無法順利到達目的地。

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報告中指出，在去年10月至12月，台灣因為大選將近，加上其與中國的緊張關係，針對台灣的DDoS攻擊相較2022年10月至12月，增加了624%；若按整年比較，2023年全年與2022年相比增加3370%，台灣成為全球受網路攻擊的第四大受害者。前三名分別為新加坡、美國和加拿大。

美國麥迪安網路安全公司（Mandiant）也警告，中國針對台灣政府、科技和關鍵基礎設施開展大量「間諜活動」，儘管這類攻擊已存在多年，但台灣大選前幾個月來發生的數量相當「引人注目」。

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