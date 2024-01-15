鄭運鵬帥兒「德德」成新流量密碼！ 黃敬雅︰觸及率很驚人

政治工作者黃敬雅也在臉書分享和「德德」的合照，並指出「德德」已成為近日網路熱門關鍵字的「流量密碼」代表。（圖擷取自黃敬雅、鄭運鵬臉書，本報合成）

2024/01/15 20:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨桃園市立委候選人鄭運鵬今年在大選前夕，邀請家人一同掃街拜票，結果他17歲的兒子「德德」鄭屹德，意外因俊俏外貌在網上爆紅，不僅吸粉無數，更成為選後最夯話題之一。對此，政治工作者黃敬雅也在臉書分享和「德德」的合照，並指出「德德」已成為近日網路熱門關鍵字的「流量密碼」代表。

鄭運鵬挑戰立委連任失敗，但鋒頭卻被擁有高顏值的帥兒「德德」給奪走。據鄭運鵬臉書指出，他在獲得兒子「德德」的同意下，讓「德德」和妻子12日一起掃街拜票，由於「德德」神似韓星車銀優、BTS V、柏原崇、陳柏霖等知名男星後，瞬間在各大社群媒體上爆紅，不僅在臉書多達62萬人討論，甚至他的個人IG還在一夕漲粉50倍。

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被許多網友讚譽「桃園車銀優」、「臉有4K解析度」等美稱的「德德」，也成為許多知名人士的發文討論對象。像是復興空難唯一倖存空服員、政治工作者黃敬雅，昨（14）日晚間在臉書分享她和「德德」的合照，更列出最近的網路熱搜關鍵字，像是「德德ig」、「德德幾歲」、「德德爸爸」、「德德ig帳號」、「鄭運鵬的媳婦」等內容。

該文曝光後，立即吸引大批粉絲湧入朝聖，同時貼文驚人的觸及率，也讓黃敬雅忍不住留言直呼，「早知道選前附圖就選德德了，這樣會有更多人知道台灣在2016之後從沒有限電警戒、社宅有分兩階段，柯文哲拿到一堆中央給的社宅補助款、少子化在別的國家都在因應的時候，國民黨還在推優生學政策。」

朝聖的其他政治工作者、KOL和網友們則紛紛表示，「他的眼睛裡有光啊」、「要命哦......台灣國寶」、「連男人都認為很帥！」、「我是德德後援會總幹事！」、「這是什麼偶像劇劇照？！」、「美德護台灣，德德顧眼睛！」、「可不可以叫他去經營YT或抖音，扭轉下一代被洗腦的國安危機（以其人之道，還治其人之身）」。

另外，有網友補充這並非「德德」首次陪同父親鄭運鵬掃街，早在2022年九合一選舉時，參選市長失利的鄭運鵬就曾邀請「德德」一起謝票。事後被封為「國民公公」的鄭運鵬，對於兒子的爆紅現象，則透過助理回應表示，現階段還是希望保持兒子的隱私和生活，至於兒子的未來人生規劃，他們會選擇尊重孩子自己的意願。

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