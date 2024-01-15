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潘孟安：賴清德有義務與在野對話 待新國會誕生後評估執行

潘孟安表示，現階段有很多選務行程、致賀訪團等，待相關行程告一段落，如果各政黨有意願，賴清德當然有義務跟責任和大家對話，待立法院民進黨團形成決議後進一步評估執行。（資料照）

潘孟安表示，現階段有很多選務行程、致賀訪團等，待相關行程告一段落，如果各政黨有意願，賴清德當然有義務跟責任和大家對話，待立法院民進黨團形成決議後進一步評估執行。（資料照）

2024/01/15 18:26

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統當選人賴清德主張台灣要走向「溝通、協商、參與、合作」，未來很樂意與在野黨領袖共商國是，被問及何時安排會面，賴的選戰操盤手潘孟安表示，現階段有很多選務行程、致賀訪團等，待相關行程告一段落，如果各政黨有意願，賴當然有義務跟責任和大家對話，待立法院民進黨團形成決議後進一步評估執行。

被問及赴國會國情咨文報告，潘孟安表示，賴清德從參選開始都是遵從制度，過去前總統陳水扁、馬英九都願意前往國會國情咨文報告，但沒有一次成，且備詢涉及制度問題，目前尚無法令依據，必須協商，「如果國會要求國情咨文報告，賴清德是一定會去」。

對於何時安排與在野黨領袖會面，潘孟安說，大選剛落幕，許多友邦致賀的視訊、賀電及訪團，但民進黨門是開的，待相關行程告一段落，如果各政黨有意願，賴清德也有義務跟責任和大家對話，此外，照慣例1月19日內閣人事凍結、2月1日誕生新國會，也要視屆時情況評估由我方主動或彼此先有聯繫，在新國會確立前，現在討論有點早。

潘孟安提到，國民黨、民眾黨總統候選人侯友宜、柯文哲選舉當天已經打電話給賴清德，賴也感謝他們共同完成這場民主嘉年華，未來在新北市建設、國家公共建設，還需要中央、地方共同合作，國家政府要一起前進。

被問到有無佈建與在野溝通的管道，會在520上任前啟動對談嗎？潘孟安坦言，目前沒有進度，要待常態性工作告一段落，新國會成立後，會請民進黨團總召柯建銘召集、定調共識，再尊重黨團決議再做進一步相關工作，不能各吹各的調，不可能一個人去指揮，黨團來自各地、國會自主，因此目前就是持開放態度，「門是開的」。

至於未來會優先處理的政策有哪些，潘孟安說，當然是以福國利民的法案優先，目前是蔡英文總統在任，這不是賴清德的權限，正副總統在既定會議應該都會討論，但國會換屆後法案歸零，後續要看個別立委的提案，進一步討論。

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