為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

施明德曾發動紅衫軍倒扁 陳水扁悼念：一代梟雄安息

對於民進黨前主席施明德病逝，前總統陳水扁哀悼說施是一代梟雄、民主先知。（資料照，記者王俊忠攝）

對於民進黨前主席施明德病逝，前總統陳水扁哀悼說施是一代梟雄、民主先知。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/01/15 11:19

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨前主席施明德1月15日生日這天因病辭世，享壽83歲。曾遭受施明德發起倒扁紅衫軍抗爭的前總統陳水扁今天回應，對施主席噩耗傳來，曷勝悲悼！

陳水扁表示，施明德是美麗島事件的總指揮，阿扁在軍事法庭見證他視死如歸的雄辯滔滔；施也是百萬紅衫軍的總指揮，1年後的雙十慶典，阿扁看到施明德孤零1個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同施的是當時的國安局長許惠祐。

他提到，施明德也是阿扁擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。阿扁成為台北市第一位直轄市長，當時的黨主席施明德功不可沒；2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在林義雄主席邀請下，特地南下高雄站台，雖然他沒說票投阿扁。

陳水扁說，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施主席一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，阿扁也曾在6年前的《總統直選與民主台灣》研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺。深信假以時日，施主席的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。「先知都是寂寞的，一代梟雄施明德，永遠的民進黨主席安息吧！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蔣萬安哀悼施明德 最敬佩他的「寬恕」高貴情操
2024/01/15 10:59

蔣萬安哀悼施明德 最敬佩他的「寬恕」高貴情操
施明德病逝》當心肝癌6症狀！ 右上腹痛、倦怠、厭食都上榜
2024/01/15 10:56

施明德病逝》當心肝癌6症狀！ 右上腹痛、倦怠、厭食都上榜

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
感念施明德 陳建仁：抵抗威權精神永留台灣人心中
2024/01/15 10:55

感念施明德 陳建仁：抵抗威權精神永留台灣人心中
從對抗威權到倒扁 施明德永遠站執政者對立面
2024/01/15 10:55

從對抗威權到倒扁 施明德永遠站執政者對立面

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
稱許施明德民主先行者 賴清德：領導國家傳承精神
2024/01/15 09:34

稱許施明德民主先行者 賴清德：領導國家傳承精神
回憶施明德每年生日必做這事 兩愛女：父親沒有忌日
2024/01/15 08:34

回憶施明德每年生日必做這事 兩愛女：父親沒有忌日
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播