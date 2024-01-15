施明德曾發動紅衫軍倒扁 陳水扁悼念：一代梟雄安息

對於民進黨前主席施明德病逝，前總統陳水扁哀悼說施是一代梟雄、民主先知。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/01/15 11:19

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨前主席施明德1月15日生日這天因病辭世，享壽83歲。曾遭受施明德發起倒扁紅衫軍抗爭的前總統陳水扁今天回應，對施主席噩耗傳來，曷勝悲悼！

陳水扁表示，施明德是美麗島事件的總指揮，阿扁在軍事法庭見證他視死如歸的雄辯滔滔；施也是百萬紅衫軍的總指揮，1年後的雙十慶典，阿扁看到施明德孤零1個人在北看台觀賞國防展示表演，陪同施的是當時的國安局長許惠祐。

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他提到，施明德也是阿扁擔任立委時的黨團總召，帶領民進黨強而有力衝撞國民黨的威權統治。阿扁成為台北市第一位直轄市長，當時的黨主席施明德功不可沒；2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施明德也在林義雄主席邀請下，特地南下高雄站台，雖然他沒說票投阿扁。

陳水扁說，施明德是民主先知，為了突破黨禁，首先提出要組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施主席一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，阿扁也曾在6年前的《總統直選與民主台灣》研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議，已是後覺。深信假以時日，施主席的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意。「先知都是寂寞的，一代梟雄施明德，永遠的民進黨主席安息吧！」

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