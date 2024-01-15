從對抗威權到倒扁 施明德永遠站執政者對立面

民進黨前主席施明德今天病逝，他在解嚴前對抗國民黨威權體制，解嚴後持續投入民主化運動，到了民進黨首度執政，他擔任黨主席、推動大和解咖啡。（資料照）

2024/01/15 10:55

〔中央社〕民進黨前主席施明德今天病逝，他在解嚴前對抗國民黨威權體制，解嚴後持續投入民主化運動，到了民進黨首度執政，他擔任黨主席、推動大和解咖啡，但日後與昔日同志漸行漸遠，2006年發起倒扁運動，從過去並肩作戰轉向站在民進黨對立面，用行動展現他是永遠的反對派。

1990年，施明德出獄後，1992年與黃信介、許信良、林義雄率領群眾推動總統直選。1994年他出任民進黨主席，掌握黨機器，攀上政治生涯權力高峰，他揮灑理念，主張民進黨應與其他在野黨進行大聯合，促成社會和解，實際作為是與新黨合作挑戰國民黨，建立大聯合政府。

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施明德擔任黨主席期間，是民進黨的政黨支持度首度超越國民黨，為了加快執政步伐，民進黨一方面利用國民黨面臨新黨成立後對其造成的衝擊，另一方面積極推動民進黨的自身轉型，消除國內及國際社會對民進黨疑慮。

施明德提出金馬撤軍論、大和解的主張，並大動作率領訪問團向美方表達，「台灣已經是主權獨立國家，民進黨如果執政，不必也不會宣布台灣獨立。」

1995年底，施明德邀請新黨全國委員會召集人陳癸淼、前召集人趙少康等人在立法院咖啡廳喝咖啡商談合作事宜，俗稱大和解咖啡。施明德在1995年底立委連任之後，隨即在隔年1月宣布競選立法院長，與新黨合作，挑戰國民黨提名的劉松藩，也就是後來俗稱的二月政改。

不過，由於民進黨立委張晉城跑票，導致施明德在第一輪與劉松藩平手，第二輪投票時落敗，讓他與立法院長擦身而過。

施明德黨主席任內所推動的政治主張，當時在黨內引發不小的反彈及疑慮，政黨路線與實際政治作為的落差與競合，既然主張台獨，為何與統派立場鮮明的新黨合作，黨內不同派系及黨的支持者一時難以認同，獨派團體更大肆攻擊。1996年總統選舉時，形成民進黨總統候選人彭明敏與黨中央的主張不一致的狀況，掀起茶壺風暴。

前總統陳水扁代表民進黨贏得2000年總統大選，完成台灣史上首次政黨輪替。勝選之後，施明德曾向時任黨主席的林義雄表達，推翻國民黨政權的夢想已經實現，可以離開民進黨。幾天後，尚未就任的陳水扁與施明德會面，說服施明德打消退黨的想法。

不過，施明德仍於2001年立委選舉前宣布退黨，並在該年以無黨籍身分參選，選前民調看好，最終卻意外落選，時隔3年再度挑戰，依舊落選。

2006年之後，陳水扁政府因爆發弊案，施明德於該年8月9日發表致陳水扁總統的公開信，呼籲陳水扁認錯下台。3天後，施明德號召民眾1人新台幣100元，若達到100萬人，將發動群眾走上凱達格蘭大道靜坐抗議，要求陳水扁下台。

倒扁行動從8月中旬進行到11月底，施明德與陳水扁正式決裂，也幾乎與民進黨人劃清界線，從昔日並肩作戰轉向，站在民進黨對立面。2008年民進黨敗選下台後，施明德也逐漸淡出台灣的政治舞台。

施明德友人形容說，施明德的一生都在追求一種純粹的真理，使得黨內多數人即使尊敬他是美麗島戰神，但畢竟是過往的英雄，放到爾虞我詐的政治現實環境中，施明德始終有難以施展的窘迫感，尤其在他晚年，轉而挑戰昔日的戰友，許多革命情誼因此決裂，踽踽獨行，令人不勝唏噓。

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