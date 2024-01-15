回憶施明德每年生日必做這事 兩愛女：父親沒有忌日

施明德的女兒施密娜、施笳證實父親死訊，並透露施明德「每一次的生日都會向深愛的人道別，把每次生日當作是最後一次」。（資料照）

2024/01/15 08:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前主席施明德15日凌晨辭世，享壽83歲，今天1月15日同時也是他的生日。施明德的女兒施密娜、施笳透過父親的臉書發文證實此事，並透露施明德「把每一次的生日當作是最後一次」，兩人也想和大家說：「我們的父親，他沒有忌日，只有生日。」

施密娜、施笳在文中表示：「謝謝各位的關心。我們的父親，施明德先生，在他生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚。不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單。 每一年的一月十五日，父親總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次。現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現；我們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛。」

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施密娜、施笳強調：「我們想對大家說，我們的父親，他沒有忌日，只有生日。他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在我們的世界裡誕生、長長久久的茁壯。」兩人也感謝台北榮總醫療團隊的所有成員，每一位醫師、護理師、技師等，對父親施明德傾盡全力的努力與支持，對此感激不盡。

針對施明德的後事，施密娜、施笳表示會擇期公布消息，感謝各位關心。

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