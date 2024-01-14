紐約時報評台大選：選民無視中國警告、習對台統一卡關

紐時指出，民進黨連三屆執政意味著與中國統一漸行漸遠。（資料照，記者塗建榮攝）

2024/01/14 22:04

〔編譯林家宇／綜合報導〕民進黨賴清德以逾558萬票勝選總統，牽動兩岸乃至全球局勢。「紐約時報」13日以「中國未能左右台灣大選，接下來會發生什麼？」為題，剖析台美中未來關係變化。報導明言，賴清德的勝選，意味著中國國家主席習近平的對台統一工作停滯不前。

報導描述民進黨連續三屆執政是「台灣的選民無視中國的警告」、「證明了這個精力充沛的民主政體與中國及其統一大夢漸行漸遠」。加州大學聖地亞哥分校研究教授謝淑麗（Susan Shirk）評論，「更強硬、更嚴厲的手段無法發揮作用，這就是台灣政治的現實情況」。

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喬治城大學亞洲問題研究學教授麥艾文（Evan S. Medeiros）分析，「未來四年的美中、台海關係仍缺乏穩定」，中國依然會採取相同手段對台施壓，例如透過假訊息、威脅和經濟利誘試圖操縱台灣政壇。

其它手段包括取消更多關稅優惠；進一步擴大軍演規模；持續敦促華府對台施壓並削減軍事支援。

美國方面，可能增加對台網路安全合作；強化通訊網絡至接近情報共享水準；在台部署軍事後勤裝備。另外，可能有更多主要由退休軍官擔任的美國軍事顧問，在賴清德執政期間來到台灣。

報導寫道，戰爭並非無法避免，且在中國忙於應對低靡經濟及美國應付歐洲和中東的戰爭之際，降低了戰爭發生的可能性。部分分析師希望習近平能從台灣大選中找出一些能夠宣稱勝利的元素，例如對中國走模糊、中間路線的民眾黨主席柯文哲拿下26％選票，或是賴清德得票率僅40％。

謝淑麗表示，「擴展和平統一的道路符合中國國家利益，如此一來便用不著發動戰爭。許多人正關注這樣的互動和北京的反應，所有投資人也都在關切」。

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