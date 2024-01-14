「風平浪靜看不到美麗浪花」 賴清德談國會沒過半：挑戰越大 用心越深

賴清德說，將會組成最好的團隊，面對國會有效率的監督，他也會讓這個國家變得更乾淨、更光明、更進步。（記者方賓照攝）

2024/01/14 21:04

〔記者李文馨／台北報導〕2024總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬餘票勝選，今（14）日也先後出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」。賴清德致詞時說，感謝大家特別回台灣展現民主的力量，儘管國會沒過半，但也必須尊重人民的選擇，他將會組成最好的團隊，面對國會有效率的監督，他也會讓這個國家變得更乾淨、更光明、更進步。

賴清德表示，今天是他當選後第一場參加的感恩晚會，海外的同鄉一直是台灣的光榮，都是相當有才華才能到全世界打拚，同鄉們在外事業有成也相當關心台灣，只要台灣有需要都義不容辭，有錢出錢，有力出力，當要守護台灣民主自由時更是如此，感謝大家特別回台用手中的票展現民主力量。

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賴清德也說，世界各國的媒體都有在報導，台灣人民在民主跟專制當中選擇了民主，而最後的勝出，除了代表民主力量以外，也讓世界各國都安心，因為台灣人民選擇了要跟民主陣營在一起，他要感謝大家除了對他的支持，更重要的是一起守護了台灣的民主自由跟人權，在印太和平跟世界發展中也扮演關鍵的力量。

賴清德提到，媒體有報導，他這次當選破了8年魔咒，也是第一次副總統當選變成總統，他說，其實這並沒有完全正確，他能破魔咒的是在座所有人以及台灣人民的共同力量，這也就是大家守護台灣的心，面臨中國介選的情況下一樣守得住、站得穩，這是大家要一起感到驕傲的地方。

賴清德指出，他這次台灣走8圈以上，也是所有候選人當中最認真的，他也選到都瘦了，他沒有因為三腳督就覺得自己一定當選，他從來不敢這樣想，但也好在大家出來投票，他才能獲得最終的勝利，他會持續打拚，不會辜負大家的期待，也不會因為國會沒過半就失志、就放棄，「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺。」

「風平浪靜看不到美麗的浪花」，賴清德強調，挑戰越大、用心越深，成就一定會更高，國會沒過半是人民的選擇，所以社會應該要尊重，人民希望未來國會更有效率，這就是人民的決定，所以必須要接受，他也會組成最好的團隊，面對國會有效率的監督，他更會讓這個國家變得更乾淨、更光明、更進步。

賴清德離開後，蕭美琴也抵達會場表示，有外國朋友昨天在電視上看到她「蓬頭垢面」，看起來都沒有整理。蕭美琴解釋，因為想到有很多工作要做，包含台灣的前途在未來會遇到很多困難，台灣要繼續生存，甚至要擴大勢力，讓台灣在世界上繼續被看見，讓台灣人在世界上有更多尊嚴。

賴清德出席「全美台灣同鄉會2024海外台僑團圓餐會」，與民眾合影。（記者方賓照攝）

有外國朋友昨在電視上看到蕭美琴（左1）蓬頭垢面，她今解釋，因有很多工作要做，所以看起來都沒有整理。（記者方賓照攝）

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