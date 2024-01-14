台灣應開放「不在籍投票」？ 網點名「這原因」：還是返鄉最好

有網友認為台灣應推動不在籍投票或線上投票。（示意圖，資料照）

2024/01/14 21:42

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統大選於昨（13）日落幕，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴獲得558萬6019票當選。對此，有網友表示，觀察這次選舉有許多人因工作或其他原因沒辦法回家投票，因此認為台灣應推動「不在籍投票」或線上投票。不過，一番論點卻被其他網友推翻，關鍵原因曝光後，不少網友認為「還是返鄉投票最好」。

原PO昨（13）日在PTT中發文表示，許多人在外縣市工作無法返鄉投票，即使有些人住在家裡，因大選日被排班也無法投票，因此認為選舉應開放「不在籍投票」或「線上投票」，才能讓無法返鄉或是投票日需上班的族群也能投下心中的一票，更能提高投票率。

公民國會監督聯盟（公督盟）之前指出，包括日、韓，有115國家實施「不在籍投票」。而台灣並沒有實施該政策，若有工作在身，或是旅居海外及居住在外縣市的民眾，必須提前買好交通票，請假回戶籍地投票，時間和交通費成本頗高，因此原PO提出台灣選舉應開放其他選項，以此提高投票率。

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貼文曝光後，瞬間引起熱烈討論，多數網友仍認為推動不在籍投票有難度，因台灣現階段皆為紙本作業，選民需拿身分證、印章確認身分，若要改為不在籍投票，現有系統都將打掉重練。有網友表示，移轉投票在總統、公投或政黨票可以推推看，但遇到議員、鄉鎮市長、里長很麻煩，「開票時同一票匭內可能有桃園XX里1號一票、新竹OO里2號一票，畫票唱票一定會很麻煩，搞不好整面黑板寫滿都寫不完所有候選人」。

多數網友並不贊同不在籍及線上投票，認為台灣選舉制度不同國外，實體選票仍是最好的選項，以現階段而言，紙本投票都會被懷疑作票造假，若改成不在籍或線上投票，將會有更多人質疑其公正及可信度。一票網友更提到台灣不大，總統票開票只需幾個小時就能完成作業，因此「回家投票」仍是目前最好的選擇。

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