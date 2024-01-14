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首頁　>　政治

綠藍彰化總統票都縮水 謝衣鳯：分裂投票民眾黨吸走中間選民

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表明，國民黨彰化縣當選3席立委，她1席區域立委，加上不分區立委陳菁徽、許宇甄都是鹿港的女兒，共3席。（謝衣鳯提供）

國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯表明，國民黨彰化縣當選3席立委，她1席區域立委，加上不分區立委陳菁徽、許宇甄都是鹿港的女兒，共3席。（謝衣鳯提供）

2024/01/14 18:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣在這次總統大選與政黨票消長，民進黨、國民黨總統得票數都減少，政黨票也維持平盤，反倒民眾黨政黨票衝高近一倍，柯吳配拿下近29%得票率，遠遠超越4年前親民黨宋湘配只拿到不及5%，對此結果，國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯指出，彰化縣出現「分裂」投票，民眾黨吸走了中間選民。

彰化縣這次總統大選，民進黨得票率約3成8、國民黨約3成3、民眾黨約2成9，跟4年前相比民進黨5成7、國民黨3成8、親民黨4成5，民進黨與國民黨都各守住基本盤，中間選民與年輕族群，改投入民眾黨的懷抱。

政黨票方面，民進黨和國民黨各在35%、34%左右，維持平盤，民眾黨從9萬多票上揚到17萬多，近翻倍飆升。區域立委維持原有4席女力，民進黨3席、國民黨1席。

立委連任成功的謝衣鳯表示，民眾黨政黨票的成長，還有國民黨、民進黨總統選票流向民眾黨，吸走了對於兩黨政治不滿的中間選民，這樣的結果顯示，有智慧的選民「分裂」投票了，總統、立委與政黨票各依其喜好投，國民黨不分區立委當選人陳菁徽、許宇甄，兩人都是鹿港的女兒，加上她1席，彰化縣其實共有3席立委服務鄉親。

縣長王惠美承認大選吞敗，感謝支持侯友宜的彰化鄉親，讓國民黨知道還要更好，才能符合更多民眾的期待。

彰化縣總統大選，民進黨與國民黨得票數，都比4年前2020年減少，民眾黨柯吳配吸走了中間選民和年輕選票。（圖擷取中選會網站）

彰化縣總統大選，民進黨與國民黨得票數，都比4年前2020年減少，民眾黨柯吳配吸走了中間選民和年輕選票。（圖擷取中選會網站）

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