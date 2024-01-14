宜縣總統及立委選舉民進黨3贏 綠營操盤手曝勝選關鍵

民進黨在宜縣總統及立委選舉3贏，歸功於全黨大團結，圖中是立委當選人陳俊宇。（記者江志雄攝）

2024/01/14 18:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2024總統及立委選舉，民進黨守住宜蘭縣唯一立委席次，賴蕭配及政黨得票數也是全縣最高，取得「3贏」。民進黨陣營操盤手、前代理縣長陳金德說，這一切歸功於全黨團結，讓綠營走出兩次縣長敗選陰霾，是「重返榮耀」的開始。

宜縣立委選情呈現「三腳督」，開票結果，民進黨陳俊宇拿下10萬7308票，以41.99％得票率勝出，國民黨黃琤婷8萬6120票，民眾黨陳琬惠5萬3499票，另外，賴蕭配11萬9517票，得票率44.74％，民進黨政黨票10萬7725票，得票率41.02％，都排名第一位。

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身兼陳俊宇競總副主委的陳金德說，陳俊宇在競選期間遭受對手抹黑，仍一步一腳印勤走基層，從早忙到晚，讓大家看到他的人格特質，進而全力支持，民進黨黨公職也賣力拉票，號召支持者歸隊，因全黨團結打了勝仗。至於總統大選，賴清德選前數度到宜蘭輔選，加上個人條件優於其他候選人，賴蕭配人氣居高不下，宜蘭得票率是非民進黨執政縣市最高。

國民黨方面，宜蘭縣黨部主委張建榮說，民眾黨陳琬惠得票數超出他們的預期，黃琤婷因此受到影響。不過，宜蘭縣議長、黃琤婷競選總幹事張勝德認為，黃的票數守住國民黨基本盤，勝負關鍵在於年輕選票的流動。

民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華說，陳琬惠一年多前選縣長得票率6.98％，這次立委選舉將近21％，主要是柯文哲旋風帶動氣勢，搭配陳琬惠勤走基層奏效，將持續扎根基層，2026年地方選舉，民眾黨在宜蘭不會缺席。

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