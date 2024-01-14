國民黨桃園6席立委全壘打 黨部：張善政發揮臨門一腳影響力

國民黨桃園市黨部主委黃敏恭去年11月率六席立委候選人登記，喊出六席全壘打。（資料照）

2024/01/14 18:03

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市立委國民黨6席全上，但總統票卻輸給綠營，國民黨黨部主委黃敏恭表示，主要在於桃園城市年輕化，很多年輕人轉向民眾黨柯文哲，拉走藍營的年輕選票，至於立委選戰打出漂亮一仗，市長張善政功不可沒，發揮臨門一腳的影響力。

桃園市目前雖是藍營執政，此次總統選票仍未翻轉，黃敏恭分析主要是人口結構年輕化，年輕選票流向民眾黨，相對影響藍營這部分的票源，而立委部分則是開出紅盤，他表示，這次選戰中央及地方齊心打得認真，爭取連任的3席立委堅守地盤，3席新人尤其是沿海4區，不管是第1選區的牛煦庭、第2選區的涂權吉，地方熟悉度及資源都不夠，黨中央、市長張善政替三席新人全力衝刺，尤其是張善政幾乎是「拚老命」，跟著候選人掃街、定點拜票、造勢，幾乎是無役不與，牛煦庭、涂權吉中小型活動又很頻繁，但張善政幾乎是場場到。

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黃敏恭認為張善政這次功不可沒，雖然他對選舉不是很內行，檯面上大家也比較沒有注意，但這次張善政有抓到重點且親自領軍衝刺，協助把3席年輕人帶上來，造就六席全壘打佳績，連傳統綠營票倉、最難打的第2選區，在資源不對稱、一路艱辛作戰下也翻轉。

黃敏恭提到，縣市首長選舉結束才1年多，其實地方的影響力都還在，此次桃園立委輔選幹部，大多都是張善政的團隊，張善政在立委選戰，確實發揮「臨門一腳」的影響力。

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