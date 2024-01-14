賴清德成首位醫師總統 衛福部曝2大修法最緊急

衛福部長薛瑞元今天表示，「全民健康保險法」、「人工生殖法」修法，將是2個比較緊急需要優先處理的法案。（資料照）

2024/01/14 16:36

〔記者林惠琴／台北報導〕現任副總統賴清德當選下一屆總統，成為台灣首位醫師總統，「健康台灣」是重要政見。衛福部長薛瑞元今天表示，「全民健康保險法」、「人工生殖法」修法，將是2個比較緊急需要優先處理的法案，坦言都極具挑戰。至於高端疫苗新冠合約公開，衛福部次長王必勝說明，明天將再聯繫高端，希望儘速公開。

賴清德昨天於國際記者會上表示，上任後首要任務是勞健保改革，讓財務永續。薛瑞元今天出席「台灣醫法實務論壇」時指出，將會舉行健保共識會議，邀集各界討論財務等多種面向，所有改變都可能影響民眾付費、醫事服務提供單位等，必須要有共識，不只是執行面，更涉及「全民健康保險法」修法，這是「未來一件很大、很大的事情」，且是艱鉅的工作。

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薛瑞元也提到，以未來立法院三黨不過半關注的議題研判，「人工生殖法」修法也大概無可迴避，會成為優先法案；過去在技術性與法律倫理上都有挑戰，衛福部會再凝聚社會共識推出法案。

另外，薛瑞元強調，護理人員關注的三班護病比入法，會繼續處理，而醫事人員總量管制須再評估討論，因為時代變遷，人口老化，醫療需求可能都會有變化，若以法規限額，恐失去因應環境改變的彈性。

至於高端新冠疫苗合約何時公布？薛瑞元表示，還在等、還是會再追。王必勝補充，明天會再聯繫高端，立場是希望儘速公開。

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