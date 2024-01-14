曾下重誓挺林靜儀 陳柏惟︰選舉是主帥酸甜苦辣在心頭

中二選區現任立委林靜儀（左3）敗選後，拜託顏寬恒當選後「善待所有選民」。（記者黃旭磊攝）

2024/01/14 15:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區綠地再度翻回藍天，民進黨現任立委林靜儀以22811票之差，惜敗對手、國民黨候選人顏寬恒後，林靜儀今天上午9點在沙鹿等選區謝票，而前立委陳柏惟曾在選前（1月7日）在沙鹿輔選下重誓：「若林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉」，今天受訪表示，「選舉還是主帥酸甜苦辣在心頭，選後大家都休息一下。」

林靜儀敗選後拜託顏寬恒「善待所有選民」，今天上午8點打起精神，由台中市議員林德宇陪同前往沙鹿、龍井沙田路等選區車掃謝票，而顏寬恒也是透早出發，由助選幹部陪同前往烏日區進行「感恩之旅」謝票行程。

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前中二選區立委陳柏惟曾在上屆（第10屆）以5073票擊敗顏寬恒，遭到選民罷免後，由林靜儀於2022年補選勝選，本屆再由顏寬恒勝選奪回中二選區。

陳柏惟今天表示，林靜儀敗選後「沒特別想說的」，選舉還是主帥為主，酸甜苦辣在心頭，選後大家都休息一下。

陳柏惟強調，自己不是選舉評論員，對於先前下重誓力挺林靜儀沒有評論，選後大家都休息一下。

中二選區此次綠地再度被翻轉，總統蔡英文於投票日前6天趕往沙鹿靜宜夜市為林靜儀輔選，而就在蔡英文致詞前，陳柏惟以台語向支持者喊話稱，「如果林靜儀當選，我這世人就不再參與選舉」讓台下林靜儀當時感動說「聽到眼淚都快掉出來了。」

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