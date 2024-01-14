「一張票一世情」 謝佩芬：民進黨要找回年輕人的心

謝佩芬表示，「一張票，一世情」，謝票是一個相當漫長的過程，對於未來規劃會在休息、沉澱後向大家報告。（謝佩芬團隊提供）

2024/01/14 15:43

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市中山、北松山區立委候選人謝佩芬今（14）日展開車掃謝票行程。謝佩芬表示，「一張票，一世情」，謝票是一個相當漫長的過程，對於未來規劃會在休息、沉澱後向大家報告。

謝佩芬說，這一戰雖然沒有成功翻轉中山、北松山區，但她也在半年內、在全新的選區獲得了將近九萬名市民朋友的肯定，讓她可以帶著支持繼續往前走。她說，有很多人對於她越挫越勇在艱困道路上努力前行的心給予肯定；她很感謝所有支持者、志工以及團隊，這些都是她未來的養分。

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謝佩芬接著說，「一張票，一世情」，謝票是一個相當漫長的過程，四年前她在大安區參選謝票至今，所以除了車隊掃街謝票以外，她會將每一份心意與支持放在心中，至於未來的規劃，會在休息、沉澱之後向大家報告。

對於民進黨選舉席次未能過半，謝佩芬說，不可否認民眾黨的崛起，對民進黨的年輕、中間選票獲得造成相當大的影響，她在選戰中深切感受。她也認為民進黨上下，要好好思考如何找回年輕人的心與支持，台北市的基本盤是藍大於綠，所以需要更多新血願意支持、加入民進黨，未來在艱困選區才能開花結果、成功翻轉。

謝佩芬提到，由於時空環境背景的影響，上次大選有個「抗中保台」的目標，上上次有同婚議題，讓年輕人之前願意靠向民進黨，接下來要做的，就是找到年輕人認同但社會中尚未達成的進步價值，或在國際上的定位，並以此喚起年輕人的意識。她也坦言，這件事情並不容易，所以接下仍要傾聽民意、並和在野溝通，在有共識之處合作，讓台灣能繼續進步。

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