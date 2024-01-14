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小黨不分區立委全軍覆沒 基進黨主席王興煥提修政黨票門檻

台灣基進黨主席王興煥今（14日）表示，目前不分區立委產生的遊戲規則，其實違背票票等值的原則，應去計算幾%可以得到一席的立委，而非設立5%門檻。（資料照）

台灣基進黨主席王興煥今（14日）表示，目前不分區立委產生的遊戲規則，其實違背票票等值的原則，應去計算幾%可以得到一席的立委，而非設立5%門檻。（資料照）

2024/01/14 14:39

〔記者李文馨／台北報導〕2024大選甫落幕，不分區立委34席，由民進黨、國民黨、民眾黨聯手拿下所有席次，藍綠白以外的小黨包含時代力量、台灣基進、親民黨及小歐盟等全軍覆沒。對此，台灣基進黨主席王興煥今（14日）表示，目前不分區立委產生的遊戲規則，其實違背票票等值的原則，應去計算幾%可以得到一席的立委，而非設立5%門檻。

王興煥指出，此次選舉所有小黨都普遍面臨著同樣的困局，就是在民眾黨興起後，藍綠兩大黨以外的第三勢力空間，幾乎都被柯文哲跟民眾黨所壟斷，所以其他小黨的連要突破3%領取補助款的門檻都非常困難。台灣基進除了面臨一般小黨所面臨的困難以外，也有「小綠」的標籤跟形象，因此當民進黨選情告急時，傾綠的選民就會優先搶救民進黨，而放棄小綠的政黨。

王興煥表示，小黨進軍國會確實非常困難，在現行選制下，區域立委已淪為大黨金錢跟人脈的賽場，所以小黨確實很難攻堅；在不分區立委方面，原先可以透過政黨的理念進行社會政治的說服，但現在的遊戲規則有5%門檻，才能夠擁有國會席次，「這會對許多的公民造成信心指數的危機，認為他所欣賞的小黨，沒有能力獲得5%以上的選票，那麼這個選票會浪費，因此就會把選票集中投給確定能夠5%以上的大黨。」

王興煥呼籲，目前不分區立委產生的遊戲規則，違背票票等值的原則，以現行制度為例，一共有34席的不分區立委，用100除以34，應該是2.9%就要有一席，但是當年兩大黨聯手修憲制定了5%的門檻，違背了票票等值的原則。他呼籲，應該要提高不分區立委的比例以及席次降低門檻，第二，要尊重票票等值的原則，用數學去計算幾%可以得到一席的立委，而非設立5%門檻。

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