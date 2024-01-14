落敗後謝票自省 高嘉瑜要做兩件事...沉澱心情、整理房間

高嘉瑜到市場謝票，有許多支持者給她打氣。（截圖自高嘉瑜直播畫面）

2024/01/14 12:09

〔記者何玉華／台北報導〕台北市立委選舉第4選區（內湖、南港）高嘉瑜競選連任失利，今（14）天紅著眼眶忍著累送車、到公園、市場謝票並發送春聯，她有感而發要「大家不要安慰我了，會讓我想哭」；被問到下一步規劃時，她說，剛選完還沒想這麼多，還有很多不足要檢討、要沉澱，打趣地說要整理一下心情跟房間，「太久沒有好好整理房間...」，讓房間乾淨一點。

高嘉瑜這次立委選舉得票從上一次的50.12%大幅下降至40.24%，昨天晚間自行宣布敗選後表示，沒辦法守住內湖南港關鍵的一席，一定是她努力不夠，最大的戰犯是她自己；她今天一早6點出門送車謝票，接著到碧湖公園謝票，不少支持者給她擁抱安慰，讓她有感而發「大家不要安慰我了，會讓我想哭」。

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高嘉瑜隨後到737市場謝票並發送龍年限量春聯，許多人給她加油打氣、話家常，有攤商、民眾主動與她合影，有人鼓勵她4年後再來，她紅著眼眶面帶微笑，不斷的向支持者表示「謝謝大家、繼續加油」。

至於2028年是否再戰港湖立委？高嘉瑜表示，心情還在沉澱，未來的路還很長，雖然很多人期待她再出發，但很多事情就是盡力而為，尤其這次內湖南港得票沒有過42％，是民進黨的艱困選區，下一次的立委選舉可能會採徵召方式，到時候民進黨會徵召誰，也不一定。但她會持續留在南港、內湖深耕，回饋鄉親給她的支持；還打趣說，除了整理心情，也要整理房間，讓房間乾淨一點，「太久沒有好好整理房間了」。

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