盼朱立倫續領國民黨改革進步 侯友宜：敗選是我努力不夠

新北市長侯友宜14日至捷運三鶯線三峽機廠視察，了解工程進度，同時勉勵施工團隊的辛勞。針對敗選，侯受訪時強調唯一需負起責任的只有自己。（記者羅沛德攝）

2024/01/14 11:36

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市長侯友宜參選總統失利後，今天上午隨即安排市政行程，前往三峽區三角湧大橋旁視察捷運三鶯線三峽機廠工程現況，談到昨天總統大選結果不如人意，無法達成政黨輪替的目標，侯友宜認為，敗選是因他努力不夠，希望國民黨主席朱立倫能繼續帶領藍營改革進步。

侯友宜表示，選舉是一個過程，選完就放下紛擾，不要再去想、批評、指責任何人，之後不分黨派團結一致，共同面對台灣的未來，好好解決眼前面臨的困境，才是他所樂見的。

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地方幹部分析藍白合破局、文宣不足與凱旋苑爭議是敗選的原因？侯友宜說，「敗選只有一個原因，就是侯友宜努力不夠、做得不夠好」，這場選舉只有他要負起責任，並感謝副手搭檔趙少康等其他人全心全意投入選戰。

媒體詢問朱立倫是否要為敗選負起政治責任？侯友宜指出，朱立倫在此次大選扮演非常好的角色，也盡了很大努力整合在野力量，非常感謝，讓藍營在立法院席次大幅成長，躍升國會最大黨，「立委選得很不錯啊！」

侯友宜指出，朱立倫在艱困時刻義無反顧扛起責任，很多榮辱都吞下去了，自己看在眼裡，他很辛苦，同時敬佩朱承擔責任的勇氣，希望他能繼續帶領國民黨改革、進步，黨整個黨能翻然一新，贏得民眾未來的期待。

對於國會是否藍白合？侯友宜提到，國會需要共同監督，在野黨有責任，期盼民進黨能做一個清廉且有效率、贏得人民信任的政府。

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