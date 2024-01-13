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賴蕭配勝選 巴拉圭總統貝尼亞第一時間視訊致賀

賴清德與蕭美琴本（13）日晚間接受巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）第一時間透過視訊表達恭賀。（民進黨提供）

賴清德與蕭美琴本（13）日晚間接受巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）第一時間透過視訊表達恭賀。（民進黨提供）

2024/01/13 23:22

〔記者陳政宇／台北報導〕第16任總統副總統選舉今（13）日落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票、得票率40.0503%勝出。民進黨表示，賴清德與蕭美琴晚間接受巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）第一時間透過視訊表達恭賀。

貝尼亞總統表示，樂見台灣再度透過民主選舉展現其價值，祝福新任政府，也期待能深化台巴合作關係。

賴清德在視訊會議上表示，感謝貝尼亞總統的祝賀，對台灣人民意義重大，在這場選舉中台灣人民堅決捍衛民主價值，台灣將繼續作為印太區域的民主燈塔。賴清德續稱，記得去年在亞松森參加貝尼亞總統的就職典禮，民主使兩國關係更緊密。未來期待台巴持續強化經濟、貿易和基礎設施上的合作，提升雙方的長期友誼。

賴清德最終誠摯地邀請貝尼亞總統參加5月的就職典禮並感謝其來電。賴清德表示，貝尼亞總統是第一位致賀祝賀的國家元首，台灣人民感謝巴拉圭對台灣民主的支持。

民進黨說明，其他與會者包括正在瓜地馬拉訪問的外交部吳釗燮部長，以及位於台灣的國安會副秘書長徐斯儉。

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