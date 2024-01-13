初登金門選壇失利 尚文凱：將會是另一段服務旅程的開始

民眾黨立委候選人尚文凱（右）與另一半歐陽儀雄（左）前往投票，選舉結果揭曉後雖然落選，尚文凱表示，將會是另一段服務旅程的開始，也為日後的動向留下伏筆。（記者吳正庭攝）

2024/01/13 23:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委選舉落幕，民眾黨立委候選人尚文凱落雖敗，但初次登場拿下近3成選票，未來仍有可為；她說，立委選戰的落幕將會是另一段服務旅程的開始，她也會信守競選時對鄉親的承諾「溫柔堅定、守護金門」。

金門立委3搶1，開票結果，依序是國民黨陳玉珍2萬8846票、尚文凱1萬3177票、洪合成2168票；全縣立委選舉人數12萬4669，有效票數4萬4191，投票率36.46%。尚文凱在有效票數中拿下29.81%得票，接近3成。

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尚文凱說，從投入參選至今，走遍金門全島5鄉鎮35個村里，握過上萬位鄉親溫暖的雙手，很感謝競選團隊及志工夥伴，還有這一路走來挺身而出給我鼓勵加持的政治前輩。

她說，這段期間與團隊堅持勤走基層訪民意、乾淨選舉不賄選的信念，雖然資源有限，但把握每一分可以使用的能量，團結一切可團結的力量，希望有機會能為金門開啟不一樣的政治局面。

她說，每一次精彩激情的選舉旅程，終有落幕的時候，對於她來說，此次立委選戰的落幕將會是另一段服務旅程的開始。她與先生、副議長歐陽儀雄一如既往地服務鄉親，更會信守競選時對鄉親的承諾「溫柔堅定、守護金門」。

尚文凱也恭喜陳玉珍勝選連任，預祝陳玉珍在這個職位上能替金門爭取更多資源及預算。

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