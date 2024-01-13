得彰化得天下！賴清德在26鄉鎮市贏了22個

總統大選「得彰化得天下」，民進黨總統候選人賴清德在彰化縣26鄉鎮市中，贏了22個，侯趙配只攻下線西、二林、埔鹽、大城共4鄉鎮。（彰化縣選委會提供）

2024/01/13 22:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕第16任總統副總統選舉結果，彰化縣整體投票率72.41％，民進黨賴蕭配獲得28萬2514票最高，國民黨侯趙配24萬4140票、民眾黨柯吳配21萬4714萬票。彰化縣26鄉鎮市，賴蕭配拿下22鄉鎮市，贏了8成5，侯趙配僅攻下線西、二林、埔鹽、大城共4鄉鎮，再次應證總統大選「得彰化得天下」。

只勝侯趙配3萬8374票 比4年前大選大減

這次的總統選舉，彰化投票率比4年前的74.69％略降，最高投票率仍是首善之區彰化市，高達74.5％，最低則在西南角的大城鄉，只有60.18％。賴蕭配得票率38.11％，只勝侯趙配3萬8374票，跟4年前蔡賴配大贏韓張配14萬多票，綠的支持者減少，政治版塊已有動搖，值得觀察。

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對於這個結果，賴清德彰化縣競選總部說，感謝縣民投票支持，為彰化帶來嶄新的一天！在國民黨和民眾黨藍白夾殺下，不但讓賴蕭配贏得彰化縣，3位現任立委也順利連任。不過，全縣總統得票數僅微幅領先其他兩組候選人5％，第3選區農民代言人吳音寧未能當選立委，競選團隊深切反省，今後持續努力，讓鄉親肯定信賴彰化。

擔任侯友宜彰化縣競總主委的縣長王惠美，在臉書發文恭賀賴清德、蕭美琴當選，同時感謝彰化鄉親賜票，讓國民黨知道還要更努力，才能符合民眾的期待。

王惠美寫道，期望台灣未來在賴總統的帶領之下，兩岸關係可以打破僵局，經濟發展可以更上一層樓，希望賴總統不要辜負支持者的期待，未來能大力支持彰化的各項建設。

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