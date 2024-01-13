藍綠總統選舉北市得票率相當 蔣萬安：國民黨路線仍獲肯定

台北市長蔣萬安（右）與侯友宜相擁打氣。（記者廖振輝攝）

2024/01/13 22:05

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨總統、副總統選舉落敗，但在台北市的的得票率與民進黨相當，分別為38.08%與38.13%，除了藍綠基本盤的結構外，台北市長蔣萬安的傾力輔選亦有戰功；蔣萬安今（13）天晚間表示，選舉結果讓人失落、沮喪，但尊重民主程序，恭喜民進黨的當選人賴清德、蕭美琴；但也提到國民黨拿回立法院最大黨的位置，代表民眾對國民黨路線的肯定，未來依然充滿希望。

蔣萬安今天晚間趕到板橋向侯友宜致意，他表示，有超過400萬人跟他有著同樣的失落，這份失落是因為對中華民國的在乎、對台灣未來的期待、對自由民主的熱愛；但尊重民主程序、接受選舉結果，也提醒民進黨雖然勝出，但有接近六成選民沒有投票支持，這是台灣人民對國際社會發出的聲音，也是民眾對於過去八年的不滿意。希望未來的執政團隊要多聽多數民眾的聲音。

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蔣萬安提到，他在這場選戰當中，拚盡全力輔選，在市政之餘投入了大量的時間與心力，陪候選人掃街拜票，「來自基層與草根的聲音，永遠是民主政治的原生力量」；他提到「我們依然輸了」，未來如何讓民眾更願意信任國民黨？如何坦率面對年輕人對藍綠都難以信任的困境並拿出解方？如何擘畫出清晰可行的執政路線，都是後續要靜心思考、奮起努力的。

他並提到今天是個讓人刻骨銘心的夜晚，正逢經國先生逝世紀念日，他對於改革的堅定意志，與那句「今天不做，明天就會後悔」，暮鼓晨鐘一般地在他耳旁迴響。尤其國民黨這次拿回立法院最大黨的位置，代表民眾對國民黨路線的肯定、賦予監督制衡的角色，未來依然充滿希望。

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