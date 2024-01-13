民進黨在高雄大勝 陳其邁:更謙虛傾聽新民意

陳其邁強調，會更謙虛傾聽新民意、持續為高雄打拚。（記者李惠洲攝）

2024/01/13 20:55

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕總統選戰，民進黨在高雄拿下超過79萬票，大幅領先侯友宜的47萬票，32萬票差距是全國各縣市最大，加上高雄8席立委全壘打，讓民進黨在高雄繳出亮麗成績單；高雄市長陳其邁今晚指出，謝謝大家共同努力，更要恭喜台灣人民，共同用選票讓台灣的民主進程再往前走，讓台灣成為世界關鍵字，強調選後會與高雄隊八名立委謙虛傾聽新民意、持續為高雄打拚。

陳其邁說，除感謝高雄鄉親、台灣人民，也要特別感謝蔡英文總統帶領，以自信勇敢的步伐，讓台灣成為世界的台灣，更要恭喜賴清德總統、蕭美琴副總統；而接下來的4年，仍會面對複雜的國際局勢跟兩岸局勢，相信挑戰不會更少，只會更多，代表賴總統的責任更加艱鉅。

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他指出，感謝所有市民支持，讓民進黨八席立委全部當選，他和八席的民進黨立委會更謙虛傾聽民意，讓高雄能夠成為世界的高雄。

他提到這次國會席次，民進黨沒有過半，代表還有很多做得不夠好、還要更努力的地方，民進黨要深自檢討，更謙虛、也要推動更多福國利民的法案。

更重要的，高雄八席立委也會跟其邁共同努力，在立法院不管是法案的審查、預算的審查，讓高雄能夠大建設、大發展，讓市民朋友有共同的願景，讓高雄成為世界的高雄。

陳其邁表示，他真的非常的感動，尤其這一路走來，八席立委候選人非常的辛苦、選舉非常的困難艱鉅，但優秀的同志關關難過關關過。尤其李柏毅議員在左楠區這一席是最艱困的選區，跨選區委員都即刻救援，守住艱困一席。

他謝謝黃捷臨危授命，獲得市民朋友支持，順利過關，李昆澤阿伯非常認真做，還有他的高中（雄中）同學許智傑，選舉期間常常唸他，對他比較不好意思，鳳山面臨極大挑戰，最後他還是以服務及問政表現，獲得鳳山市民支持。

還要感謝邱志偉委員、林岱樺委員、賴瑞隆委員，即便民調過程一直領先，他們也沒有掉以輕心，讓賴清德、蕭美琴的選票，高雄市已經領先32萬票。

陳其邁強調，面對新的民意，民進黨會更謙虛地傾聽，不管是市政的推動，還是國會推動福國利民的法案，相信民進黨八席立委，我們會更努力、再努力，用最誠摯的一鞠躬，感謝所有的高雄市民，謝謝大家。

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民進黨在高雄大勝，陳其邁與八位立委當選人、輔選團隊向高雄鄉親致謝。（記者李惠洲攝）

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