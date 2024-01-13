胡采蘋：侯友宜冤大頭 被白營操作棄保導致領先嚴重縮水

國民黨總統候選人侯友宜。（取自侯友宜臉書）

2024/01/13 17:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024總統、立委大選開票中，「財經網美」胡采蘋在臉書PO文表示，昨天晚上一大堆藍營群組看到白營凱道造勢以後，網路一大堆棄侯保柯的人跑出來，一堆人認為投侯必輸，改變心意，結果票開出來，侯友宜真的就是冤大頭，被操作了這麼多還是領先，只是領先幅度嚴重縮水。

胡采蘋在臉書PO文表示，三腳督最有趣的地方，就是大家都很擔心另外兩個陣營被騙，導致互相棄保。白營的策略就是封關以後，一直宣稱已經超過侯友宜，票衝很快，以操作棄保。我拿到好幾組假民調假數據都是白營領先，只輸綠營20萬票，而侯遙遙落後。

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胡采蘋指出，昨天晚上一大堆藍營群組看到白營凱道造勢以後，網路一大堆棄侯保柯的人跑出來，一堆人認為投侯必輸，改變心意，這就是因為這些假數據已經流傳好一陣子，你的心理逐漸受到影響，再看到現場動員的情況，你就慢慢相信了侯已經落後，而改變了自己的行為，這就是洗腦，這就是四面楚歌，用很多sign，各種話術、各種視覺衝擊，反覆的衝擊你的心志，軟弱你的意志，讓你投降。

胡采蘋續指，結果票開出來，侯友宜真的就是冤大頭，藍營真的比較老實，被操作了這麼多還是領先，只是領先幅度嚴重縮水，歡迎來到爾虞我詐的世界，這些事情我們早就經歷過了，只有你堅定主見、完全不受耳語影響、不算計、不棄保，堅定心中信念，選擇自己真正相信的，不去參與算計的遊戲，那你才能真正得到自己想要的。

胡采蘋直言，不想被玩，就不要跟人玩，心誠才靈。

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