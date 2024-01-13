三人成虎？新竹縣選委會澄清並無亮票事件

為防手機造成違規，新竹縣湖口鄉第284投開票所工作人員手持特製手卡，宣導選民入內投票不要帶手機或是關機。（記者黃美珠攝）

2024/01/13 13:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕總統副總統暨立委投開票日，一早就傳出在新竹縣竹北光明國小第61投開票所有阿婆被控涉嫌亮票，還有人攜入手機後鈴響。新竹縣選委會總幹事謝明輝說，這2起是同一行為人，但是鈴響是事實，但手機在阿婆包包內，阿婆並沒有外傳的拿手機和涉嫌亮票的行為，但因為謠言以訛傳訛，為了慎重起見，他們仍持續深入釐清當中。

新竹縣選委會表示，今天的大選到下午1點為止，總共接獲7起爭議事件的通報，但是只有6起跟選舉有關。這6起中除了竹北東興國中第15投開票所發生多發了1張區域立委選票給選民事件，其他5起都是投票時選民手機鈴聲響起。東興國中多發的選票，因及時被工作人員發現，這張票被收回後列為「已領未投票」區，領票的選民也正常行使其公民權，不影響選舉。

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另外在芎林國小第391投開票所有名年約60歲的男子，投票時帶手機進場卻沒有關機，以致中途發生鈴響，已經被帶走偵訊、調查。

早上傳出的第3起也是最受矚目、謠傳內容和初步調查實情相距最遠的光明國小第61投開票所事件。

縣選委會總幹事謝明輝說，外傳第61投開票所有2人、2起違規，1起是手機鈴響，另1起是阿婆一手選票一手手機，被控涉嫌亮票。但是經過初步調查，發現阿婆的手機放在隨身包包內，進場投票時鈴響，但是她並無亮票的行徑。至於為何外面謠傳這麼嚴重，他們也正在深入釐清。

後續在博愛國小第76投開票所、松林國小第372投開票所也都傳出投票時手機響鈴事件。可能因為受到前述事件的影響，新竹縣後續投開票時，多數投開票所選務人員特別加強對投票者手機的提醒和管制。湖口第284投開票所還有手卡提醒選民關機，很多鄉親包含到場投票的民進黨立委候選人詹紀緹都回以「我沒有帶手機」來避免發生無謂的誤會。

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新竹縣今天早上共有3起與選舉有關的爭議事件，但選委會澄清並無亮票事件。圖中人物跟選務爭議統統無關。（記者黃美珠攝）

為防手機造成違規，新竹縣湖口鄉第284投開票所工作人員手持特製手卡，宣導選民入內投票不要帶手機或是關機。（記者黃美珠攝）

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