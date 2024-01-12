收政治獻金360萬元挨罰敗訴 立委蘇震清回應了

立委蘇震清最後僅上午場遲到，其子蘇孟淳下午及晚間場造勢，蘇震清皆準時現身。（記者陳彥廷攝）

2024/01/12 23:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉逼近，官司纏身的立委蘇震清昨天再因政治獻金案遭駁回敗訴，其子蘇孟淳上午首場造勢場合，蘇震清罕見的沒有出席，遭聯想是否因案而未現身，不過，蘇震清下午就現身潮州場，媒體並於東港場追回，他也回應將會上訴。

因「排黑條款」而無法尋求連任的蘇震清，昨天又因5年前收受李恒隆假借公司名義所捐贈的政治獻金100萬元，卻未於法定期限內返還或繳庫，蘇還被查出收下捐贈者不詳的政治獻金260萬元，卻未存入政治獻金專戶、未開立收據且隱匿未登帳；監察院決定依政治獻金法對蘇開罰共116萬元，並沒入這360萬元，蘇震清不服提告，台北高等行政法院指監院的決定沒有問題，昨天判蘇敗訴，可上訴。

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不過，蘇震清一早缺席其原本都會出席的造勢場合，一度被聯想是因該為政治獻金案敗訴，但蘇孟淳即強調蘇震清是因為昨天到恆春掃街，因為落山風勢大而導致感冒正在休息，不過，蘇震清在媒體離去後即現身，後續潮州、東港場亦皆現身。

媒體於東港場追問有關全案其之回應，一改上午兒子認為多少有政治迫害意味的說法，他強調，是否為政治迫害見仁見智，但對判決本身是與他的認知有相當大的落差。

蘇震清表示，提出告訴時，皆已說明法院這些政治獻金的詳細來源，但既然法院不接受，那他們就是會再循法律途徑上訴，至於身體狀況也已好多了，也希望外界將焦點放在選前掃街。

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