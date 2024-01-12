最後衝刺！徐富癸車掃高喊「美德贏台灣、富癸顧屏南」

徐富癸選前接力徒步掃街，圖為潮州場。（記者陳彥廷攝）

2024/01/12 22:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕明天就要投票，民進黨屏南立委候選人徐富癸的最後衝刺早上先啟動車掃，下午再以徒步「威力掃街」接力，車掃前他無法到場的母親還託人送來「當歸湯」，祝福他當選歸來；他的女兒則騎機車跟在車隊後方守護爸爸，盼在最後一哩路繼續拚、繼續衝。

徐富癸一早先從萬丹啟動車掃，接著到東港、潮州，除了家人溫馨力挺，沿路還有熱情的酪農身著乳牛裝送上3瓶牛奶，象徵「犇」向勝利，讓徐富癸的選前最後一天，是既溫馨又激情！

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徐富癸表示，臨危受命參選拚到現在將近5個月，越來越多來自各方親朋好友的支持，加上歷任縣長周春米、潘孟安、曹啟鴻及蘇貞昌的全力相挺，現在還有他最堅強的後盾、屏南鄉親挺清廉的團結氣勢，讓他對這場選舉非常有信心，他相信一定會贏得勝選。

徐富癸下午則是從潮州啟動徒步掃街，傳統的戲曲班底再度出馬擔任隊伍最佳來賓，由縣長周春米和他及高達上千人繞行潮州鎮內重要道路，隨後再前往東港掃街，東隆宮廟埕是擠滿支持者，甚至現場傳統的牛陣都帶著竹製的牛隻到場陪同，隨後再到萬丹場出發，結束「威力掃街」後，即至屏東市參加屏東競總選前之夜。

徐富癸表示，感謝所有的鄉親好朋友陪伴，用歡樂、溫馨的心情拜託大家把握最後一個晚上，幫忙拉票、催票、顧票，勝選的黃金密碼是3X2=6，3號徐富癸、2號賴清德、蕭美琴及6號民主進步黨，盼總統勝選、明天一起迎向勝利。

「美德贏台灣、富癸顧屏南！」徐富癸強調，過去20年潘孟安縣長的施政表現屏東人有目共睹，而自己擔任其主任及縣府民政處長時，更是處理過成千上萬件的服務案件，大大小小的政績也都有他拚搏的身影，肯定潘孟安就是支持徐富癸，拜託大家集中選票支持。

此外，北屏東的第一選區的民進黨候選人鍾佳濱也啟動車掃，並在內埔鄉長鍾慶鎮的陪同下在人口重鎮進行車掃，也獲得鄉親支持。

徐富癸選前衝刺車掃，圖為東港場。（記者陳彥廷攝）

徐富癸接力徒步掃街，圖為潮州場。（記者陳彥廷攝）

徐富癸選前衝刺車掃，圖為東港場。（記者陳彥廷攝）

徐富癸接力徒步掃街，圖為潮州場。（記者陳彥廷攝）

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