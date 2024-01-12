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青民協投票專車今、明啟程 助1200人返鄉投票

台灣青年民主協會推出青年返鄉投票專車，獲得1500名民眾捐助逾90萬元，共可協助1200名青年返鄉投票。（青民協提供）

台灣青年民主協會推出青年返鄉投票專車，獲得1500名民眾捐助逾90萬元，共可協助1200名青年返鄉投票。（青民協提供）

2024/01/12 17:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕青年返鄉投下神聖一票！明天就是總統、立委大選投票日，台灣青年民主協會推出青年返鄉投票專車，獲得1500名民眾捐助逾90萬元，補助青年包括車票、機票或船票，在今天與明天陸續啟程，共可協助1200名青年返鄉投票。協會鼓勵返鄉投下神聖一票，讓青年的心聲能被重視。

「2024青年民主返鄉列車」串聯全台43間大專院校學生會協助辦理，在今明2天從10所大專院校以及各縣市火車站發車，全台共有27個站點可供上、下車，發出共52條路線。客運班次反映熱烈，本島各地飛往金門的班機亦售罄。

台灣青年民主協會理事長張育萌表示，希望透過補助車票、機票或船票，實質上降低青年返鄉投票的成本。不論支持哪個候選人、不問政黨或政治傾向，都盼鼓勵更多青年返鄉投票，積極參與公民議題，讓候選人重視青年的聲音，將青年政策納入自己的政見中。

台灣學生聯合會理事長翁歆媃指出，今年廿到廿四歲的首投族總計有102萬人，共佔了選舉人數的四分之一。在異鄉讀書或者外地工作的遊子，或許因返鄉負擔重，導致投票率較低，讓候選人提出的政策往往較忽略青年選民。而返鄉成本的降低，將能夠有效的提升青年返鄉投票的意願。

以台大來說，今日下午3時30分發出第一班專車，明天上午8時再發出第二班專車，台大研究生協會會長黃種賢表示，2個班次沒有一個位置是空著的。「滿載」意味著青年如今要以選票實踐民主價值，要以投票善盡公民責任。

首投族台師大心輔系學生黃莨騰表示，想藉投票更精確地反映出學生的想法和需求，同時呼籲立委們應推動各種管道，降低學生投票的門檻，如不在籍投票。

也是首投族的東吳大學社會系學生詹宜珮認為，今年的總統大選對於所有首投族而言，是首次能夠行使公民權，能以選票表達自己期待的施政意向、政策走向。而車資不應該成為青年返鄉投票難以跨越的門檻，也不該是青年與公民權之間的一道鴻溝，更不該是年輕世代的意見無法被傳遞出去的原因。

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