自爆上《賀瓏夜夜秀》沒花錢創高點閱！趙少康：年輕人非柯文哲獨佔品

國民黨副總統候選人趙少康今日赴長照中心杏花學塾參訪。（記者林哲遠攝）

2024/01/12 13:13

〔記者林哲遠／台北報導〕選戰倒數24小時，國民黨持續主打「棄白保藍」戰略盼贏下選戰。針對民眾黨總統候選人柯文哲昨酸「年輕人不會投國民黨」，國民黨副總統候選人趙少康今日受訪時直言，難道年輕人都是柯的禁臠、獨佔品？「我去上網路節目《賀瓏夜夜秀》的點閱率比柯高，一毛錢都沒花、效果也非常好，這不就是年輕人嗎？」

談及國民黨最近釋出新廣告訴求集結各方來下架民進黨，趙少康說明，當然希望選票能集中，但不會談「棄保」，這樣對選民、友黨都不禮貌。「若你覺得民進黨過去8年做得很好，你就繼續選他，若覺得不好，當然希望集中選票，如果選票不集中，當選難度會高一點，但我對侯康配現在是很有信心。」

請繼續往下閱讀...

針對柯文哲昨日直言，年輕人不會投給國民黨，趙少康質疑，「年輕人是他的禁臠、獨佔品嗎？我上夜夜秀點閱率比柯文哲，上下集加起來超過200多萬點閱率，現在又說我們做廣告。」

趙少康透露，「我一毛錢都沒有花，」賀瓏一開始曾說上節目要30萬，但他堅持要收錢的統統不去，最後賀瓏還是邀請他，結果效果非常好，還創下節目這一年來的點閱紀錄，「這不就是年輕人嗎？他們很感性，但也很理性。」

此外，談及日前曾多次向柯文哲喊話，要他承諾不跟民進黨組聯合政府，但柯卻遲遲不表態，趙少康再次喊話，柯文哲真的「不要躲」，選後侯康配絕對不會跟民進黨組聯合政府、內閣，也絕不會跟綠商量立法院合作推院長、副院長，「那你柯文哲怎麼不敢講？我們講的是黨對黨，國民黨都敢這樣講了。」

「柯文哲不能這邊也騙、那邊也騙，長久以來都是在騙！」趙少康怒批，柯東騙一點、西騙一點，今天自稱深綠，明天又罵綠，一個政治人物跟政黨的立場要堅定、不能模糊，「要講清楚很痛苦，最好是模糊立場、左右逢源，但政治就是要有立場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法