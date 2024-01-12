投票日前夕 妨害選舉案總計3287件 扣案不法所得4511萬創新高

前立委張顯耀捲入中華致公黨副主席徐少東等人涉嫌違反總統、副總統罷免法及反滲透法一案，被橋頭地檢署諭令100萬元交保。（資料照，記者李惠洲攝）

2024/01/12 09:26

〔記者錢利忠／台北報導〕總統及立委選舉明天舉行，截至本月11日為止，各檢察機關偵辦妨害選舉案件共3287案、被告3548人，已起訴93案、76人；查扣不法所得合計4511萬多元，創歷次選舉查扣不法金額的最高紀錄；包括替鴻海創辦人郭台銘收取總統參選連署書的屏東縣議長周典論、散布假民調的中華致公黨榮譽主席徐少東等46人在押；選舉案件以賭盤佔1430件最多，中共介選邀國人赴中國等反滲透法則有117案、被告287人。

檢察總長邢泰釗多次示警，本次選舉有「黑」、「紅」、「金」三大挑戰，包括不實訊息的抹「黑」、中共等境外勢力介選的「紅」，以及選舉賭盤等可疑金流的「金」。

請繼續往下閱讀...

選舉假訊息案件，全國共偵辦353案、被告335人，矚目個案包括彰化地檢署偵辦民進黨總統候選人賴清德遭不實散布「藍白合回應」深偽影片、台北地檢署偵辦民眾黨總統候選人柯文哲遭深偽製作「揭賴副總統訪美內幕」不實錄音檔。

境外勢力介選所涉反滲透法案件有117件、被告287人，包括橋頭地檢署查獲「首宗招攬里長等赴中旅遊接受國台辦落地招待案」，以及前立委張顯耀涉入中華致公黨副主席徐少東等人所涉反滲透法一案，張顯耀訊後獲100萬元交保。至於本次選舉首位被起訴反滲透法的被告，為高雄市中華泛藍協會招攬團員赴中接受落地招待一案，該協會成員鄭志成於上月25日起訴。

不法金流介選案，調查局桃園市調查處查獲「首宗候選人接受中共虛擬貨幣資助參選案」，民眾黨桃園黨部前發言人、現以無黨籍身分參選立委的馬治薇，涉嫌接受中方資助市值上百萬元的泰達幣參選，馬已被桃園地檢署聲押禁見獲准。

橋頭地檢署則查獲「首宗散布假民調案」，查出中國透過台灣新住民關懷總會、中華致公黨等親中團體，利用在台媒體刊假民調，中華致公黨榮譽主席徐少東已被依涉犯反滲透法等罪羈押。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法