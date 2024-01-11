2024大選》台南逾469萬張票比高下 首投族近2萬人

選票完成點算包封，13日投票日開封投票決勝負。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/11 21:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉將於13日投票，南市各區公所今（11）日點算並包封各投開票所選舉票，包括總統選舉、區域立委、不分區立委（政黨票）共逾469萬張選票，而滿20歲的首投族大約1.9萬人，屆時選票開出見真章。

南市選委會統計，這次南市總統副總統選舉人人數為156萬7432人，立委不分區選舉人人數156萬8339人，立委區域選舉人人數為155萬5962人，分別為第1選舉區24萬5226人，第2選舉區25萬4767人，第3選舉區27萬260人，第4選舉區25萬9650人，第5選舉區26萬5687人，第6選舉區26萬372 人，平地原住民選舉人2927人，山地原住民選舉人3389人，其中年滿20歲首投族大約1.9萬餘人。

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南市選委會指出，這次選舉票顏色分別是，總統、副總統為淺粉紅色，全國不分區及僑居國外國民立法委員票（俗稱政黨票）為白色，區域立委為淺黃色，山地原住民為淺綠色，平地原住民為淺藍色，印製過程在全程嚴格戒護下，順利完成印製工作。

南市選委會強調，投票當日凌晨0時起，政黨及任何人不得從事競選、助選活動，或是在通訊軟體、社群網站轉發助選圖文，包括以手機簡訊、Facebook、LINE或其他社群媒體拉票，違者處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰；政黨、候選人及其受僱人、代理人還會加重。

南市選委會也提醒民眾，若攜帶未關閉電源的手機進入投票所，將會處3萬元以上30萬元以下罰鍰，民眾要注意手機必須關機才能帶入投票所，避免受罰。

選務工作緊鑼密鼓中，南市各區公所今日點算並包封各投開票所選舉票。 （記者洪瑞琴攝）

選票點算馬虎不得，在員警戒護與全程監視錄影下，南市各區公所動員人力與點鈔機點算選票。 （記者洪瑞琴攝）

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