趙少康赴桃園助選 魯明哲斥提案掛蛋是造謠

國民黨副總統候選人趙少康今天下午到桃園中壢，陪同同黨立委候選人魯明哲車隊掃街。（記者余瑞仁攝）

2024/01/11 20:25

〔記者余瑞仁／桃園報導〕總統、副總統及立委選舉倒數2天，各陣營積極衝刺、固票，國民黨副總統候選人趙少康今天下午到桃園，陪同同黨第三選區（中壢區）立委候選人魯明哲以車隊掃街，並出席魯明哲「內壢後站團結勝選大會」造勢；趙少康向選民允諾，侯友宜跟趙少康當選，「台灣一定和平、不會戰爭，台灣一定繁榮、不會蕭條」，再次呼籲選民集中選票支持侯趙配，也要投給魯明哲當選。

趙少康並說，過去中國旅客每年來台四百多萬人，現在都沒有了，侯友宜當選後，一定會再開放中國觀光客來台，觀光客來買東西、了解台灣、認識台灣，這多好啊。他並向選民呼籲，「我們是贏的」，呼籲反對民進黨貪腐政權的人，一定要集中選票支持侯趙配，這樣才能下架民進黨。

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魯明哲表示，近日有人夾報造謠，更有甚者，竟故意引用「口袋國會」網站因系統故障，造成所有立委出席、法案、質詢數全歸零的錯誤訊息畫面，汙衊魯明哲在立法院的質詢、提案數都是零，這完全無視立法院正確資訊和口袋國會隨後的澄清聲明，實在令人瞠目結舌。他說，這顯然是對手急了，呼籲選民「挺魯蛋、反奧步」，用選票加倍奉還，一起對抗負面選舉，讓中壢更好、桃園更棒。

國民黨副總統候選人趙少康晚間出席立委候選人魯明哲「內壢後站團結勝選大會」。（記者余瑞仁攝）

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