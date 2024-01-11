柯文哲挨轟歧視原住民 姚立明：自認強人、歧視弱者是他本性

民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明（左）表示，柯文哲本性就是如此，自認強人代表、歧視弱者，怎麼適合擔任國家領導人？ （資料照）

2024/01/11 18:52

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨總統候選人柯文哲針對野生動物議題提出「對原住民教育宣導」、「改變其宗教、獵食方式」等政策挨轟歧視，民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明表示，柯文哲本性就是如此，自認是高智商、高收入的強人代表，三不五時表露歧視弱者的本性，一旦前科犯變成強者，又立刻幫他們說話，這種態度怎麼適合擔任國家領導人？

姚立明表示，聽聞柯文哲發表對原住民的歧視言論，他並不驚訝，因為柯文哲本性就是如此，他過去與柯文哲共事，深知柯自認是高智商、高收入的強人代表，因此三不五時就會表露出他歧視弱者的本性。

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姚立明直言，柯文哲日前提出社會福利政策，面對弱勢族群議題，脫口說「如果我們不照顧弱勢，他們就會去強姦殺人」，這就是他對於弱者的看法；但反過來對於曾有強姦殺人的前科犯成為強者，如議長或立委等，柯文哲就立刻幫他們說話，還曾主張「排黑條款」一定要改，讓他們有重振的機會，柯文哲對於強者、弱者如此的差別待遇，透露了他的本性，又怎麼適合擔任國家領導人呢？

姚立明也細數過往柯文哲歧視言論，面對遊民議題柯文哲曾說「遊民洗乾淨就變成遊客了，那管理街友就像管理流浪狗一樣，只要定時給他們餵吃的就行」；在性別議題上，柯文哲不僅曾說「台灣的女生跟日本人不一樣，不化妝就出來嚇人」，2014年競選台北市長時，當時也稱嘉義市長候選人陳以真長得那麼好看，「適合坐櫃檯」。

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