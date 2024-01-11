2024總統大選》台中選舉人數突破232萬 首投族3.1萬

台中總統及立委選舉開設1902個投開票所。資料照。（市府提供）

2024/01/11 18:46

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大選倒數2天，台中市選舉委員會指出，這屆總統選舉台中市選舉人數共232萬8896人；立委選舉人數為233萬0816人，首投族有3萬1917人；今年投開票所共設1902個，較上屆多53個，也比市長選舉時多22處。

選委會提醒，民眾投票時不得攜行動電話及錄影功能的器材進投票所，可處3萬以下30萬以上罰鍰；另投票日不可用簡訊或LINE等通訊軟體或在臉書等網路平台進行拉票或助選活動，違反可處10萬元以上、200萬元以下罰鍰；另也不可於投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違反者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

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台中市選委會指出，今年總統副總統選舉人數232萬8896人，較上屆增加7萬7832人，立法委員選舉人數是233萬0816人 ，較上屆增加7萬9500人；今年首投族人數，經統計到去年11月底共3萬1917人；至於立委各選舉區以第五選區選舉人數最多，有36萬3225人；其次是第七選舉區，有32萬9666人，第三大區是第四選區有32萬9203人 。

選委會指出，今年共開設1902個投開票所，比上屆多53個，其中最多是北屯區有199個，比上屆多10個；最少是石岡區有11個投開票所。

市選委會提醒，總統副總統及第十一屆立法委員選舉將在1月13日上午八8點到下午4點投票，有包括正副總統、立委及政黨票等3種選票；民眾要攜帶身分證、印章、投票通知單等前往投票。

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