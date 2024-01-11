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選戰倒數 國安人士：中共持續「隱蔽戰線」對台發動攻勢

國安單位於2023年下旬掌握境外勢力以「Protect Peace of Taiwan」名義成立網站，自述為「反戰非利組織」，點入網站頁面則多以戰爭現場聳動畫面，渲染民眾反戰情緒。 （圖擷取自網路）

國安單位於2023年下旬掌握境外勢力以「Protect Peace of Taiwan」名義成立網站，自述為「反戰非利組織」，點入網站頁面則多以戰爭現場聳動畫面，渲染民眾反戰情緒。 （圖擷取自網路）

2024/01/11 16:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕選戰倒數，中共持續藉由「隱蔽戰線」對台發起一波波輿論引導攻勢，據國安人士掌握，中共鎖定炒作「和戰抉擇」議題，企圖煽動國人反戰情緒，影響民眾投票意向。

據了解，國安單位於2023年下旬掌握境外勢力以「Protect Peace of Taiwan」名義成立網站，自述為「反戰非利組織」，點入網站頁面則多以戰爭現場聳動畫面，搭配簡繁參雜標語直白呼告：「2024大選關乎戰爭與和平的選擇」、「2024徵兵制回來了！您的丈夫、男友、兒子甚至是爸爸都會被徵召」，渲染民眾反戰情緒。

此外，該組織聲稱可提供出國留學、移民諮詢服務，然而實際上盜用「日台交流協會」與國內留學機構之圖片，藉此誘使國人誤信上當。

國安單位進一步指出，「Protect Peace of Taiwan」集團操控眾多網路水軍帳號引導輿論，分別在PTT、Mobile01、Dcard等論壇發文，散布「台海爆發戰爭如何避難」、「兵役延長將造成役男『兵變』感情問題」等假訊息，接續由臉書帳號「羅子閎」、「Cindy Liu」、「Andy Zhang」、「Chou Minhsun」引用分享，以「跨平台、多層次」模式炒作「戰爭與和平」，形塑國人對執政黨不滿情緒。

國安人士表示，中共網路水軍操控帳號態樣多變，且假冒國人手段細膩多變，民眾瀏覽過程難以分辨箇中異常之處。如國安單位偵獲「Protect Peace of Taiwan」集團相關帳號，在Dcard論壇上，多為創立後僅用於發布假訊息的「一次性帳號」；Mobile01論壇上，則是創立已久卻僅在「美前眾院議長訪台」等重大時機發文之「預置帳號」；而PTT帳號方面則多次以相同香港IP位址上線，操作假訊息時卻透由VPN跳板轉換為台灣IP後發文。

國安單位警示，境外勢力慣以運用網路水軍，透由VPN跳板散布爭訊，因而難以查到真正源頭，且越接近選舉日，越是大量製造博人眼球、難以快速查證或釐清之假新聞，藉此讓有關單位疲於澄清，消耗大量社會資源，混亂國人視聽，以影響選舉結果。

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