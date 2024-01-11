桃園立委選舉》呂玉玲告黑函誹謗 劉仁照反問：哪一點抹黑？

爭取連任的國民黨立委候選人呂玉玲（中）今天在前桃園縣長吳志揚（右）陪同下，前往桃園地檢署按鈴控告綠營對手劉仁照誹謗及違反選罷法。（記者余瑞仁攝）

2024/01/11 16:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕總統副總統與立委選舉倒數第2天，桃園市第5選區國民黨立委候選人呂玉玲今天上午到桃園地檢署按鈴申告，指控民進黨立委候選人劉仁照散發黑函。呂玉玲說，民進黨桃園市議會黨團與劉仁照近期四處發放黑函，質疑其競選總部文宣小物指甲剪組超過30元價格，汙衊她在立院阻擋國防預算，她對此早已出示採購單據闢謠，但對手依然四處散發黑函，為捍衛清白決定提告，提告劉誹謗罪及違反選罷法意圖使人不當選。

劉仁照回應表示，呂玉玲送的美容指甲剪組在網路找到市價遠高於30元，呂玉玲陣營提出進價28元多，但發票內容不清不楚。對於被指以看板抹黑，劉仁照回問到底是哪一點在抹黑？呂玉玲兒子不是市議員嗎？丈夫不是曾任平鎮市長、市議員嗎？

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呂玉玲說，對手陣營屢次以她的文宣小物指甲剪組涉及賄選大做文章，此事她早於第一時間就出示採購單據自清，指甲剪套組文宣小物總計採購一萬份，每份單價是28.73元，並未違反法務部2001年函釋不得發放價值超過30元文宣小物的規定，但劉仁照卻仍刻意以文宣誤導，而事實上，在網路購買相同物敏，單價約12元到29元。

呂玉玲強調，選戰至今，劉仁照每每以潑髒水方式影響選情，用看板、文宣、布條手段抹黑抹紅，還汙衊她阻擋國防預算，更質疑她賄選，她對相關指控都做過說明澄清，對手卻仍發放黑函帶風向，其行為不但無法爭取鄉親認可，也低估了平鎮、龍潭區選民的智慧，也懇請鄉親睜大眼睛認清事實，更不要以訛傳訛或協助發放黑函，成為壞蛋幫兇。

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